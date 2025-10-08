Pár száz forintot zsákmányolt idős, kerekesszékes áldozatától a 80 éves rabló Tápiószelén

rablás;Pest Megyei Rendőr-főkapitányság;Tápiószele;

2025-10-08 16:06:00 CEST

Az áldozat ruhájában több mint kétmillió forint készpénz volt, amiről a támadó nem tudott.

Rablás és súlyos testi sértés bűntette miatt indult eljárás egy idős férfi ellen – közölte a rendőrség.

A bejelentés október ötödikén érkezett a segélyhívóra, miszerint a Pest vármegyei Tápiószelén egy idős asszony kétségbeesetten segítségért kiabál.

A rendőrök tíz percen belül a helyszínre értek, ahol egy vérző fejű, sokkos állapotban lévő nőt találtak. A sértett elmondása szerint éppen elektromos rokkantkocsijával haladt az utcán, amikor egy idős férfi megszólította, és arra kérte, menjen be az udvarára, vegyen tőle tojást. Bár a nő nem ismerte az akkor még barátságosnak tűnő férfit, bement hozzá. Amikor a táskájából elővette volna a pénztárcáját, hogy fizessen, a nyolcvanéves B. János kitépte a kezéből a szatyrot. Az asszony vissza akarta venni a táskát, ám ekkor a férfi egy vasrúddal és a botjával rátámadt, több alkalommal megütötte a fején és a karján. A nő a földre esett, miközben folyamatosan segítségért kiáltott.

A mentők a helyszínen ellátták, majd kórházba szállították, ahol megállapították, hogy eltört az orrcsontja, valamint két ujja is.

A rendőrök a támadót a helyszínen elfogták és őrizetbe vették. Az udvaron megtalálták a vasrudat, a botot és a csíkos szatyrot is, amelyben mindössze néhány száz forint volt. A kórházba került nő ruhájában ugyanakkor kétmillió forint készpénz volt, amiről a támadó nem tudott.

B. János letartóztatását a bíróság időközben elrendelte.