Gázspray-vel és késsel akarta rendezni nézeteltérését egy nő egy céges buli után Székesfehérváron

Székesfehérvár;Győri Ítélőtábla;gázspray;emberölési kísérlet;késes támadás;

2025-10-08 13:11:00 CEST

A főnök ki akart maradni, arra kérte beosztottjait, hogy egymással beszéljék meg a történteket. Később ő is fenyegetőző üzeneteket kapott.

Négy év letöltendő börtönbüntetésre ítélte jogerősen a Győri Ítélőtábla azt a nőt, aki késsel támadt a kolléganőjére a céges buli után Székesfehérváron - írja a 24.hu.

A Győri Fellebbviteli Főügyészség szerint a vádlott a munkahelyi rendezvény után úgy gondolta, hogy azért lett rosszul, mert a kolléganője beletett valamit az italába. Ezt elmondta a főnökének, aki közölte, hogy ez személyes konfliktus, beszéljék meg egymással a dolgot. Az elkövető erre behívta kolléganőjét a női öltözőbe, majd bezárta az ajtót és kérdőre vonta, ezt követően pedig hirtelen előkapta a nála lévő gázspray-t és lefújta vele.

Az áldozat megpróbált kimenekülni az öltözőből, de a zárt ajtó és a könnyezés miatt nem tudott. A vádlott erre a bicskáját is elővette és szúró-vágó mozdulatokat tett kolléganője arca és nyaka felé, közben pedig azt üvöltözte, hogy megöli. Az áldozat segélykiáltását a kollégák meghallották, betörték az ajtót és lefogták a támadót.

A vádlott még ekkor sem állt le, 13 fenyegetőző üzenetet küldött a főnökének. A Székesfehérvári Törvényszék mindezért első fokon két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte, ezt súlyosbította a Győri Ítélőtábla jelentősen, 4 év letöltendőre, továbbá 3 év közügyektől eltiltásra, a feltételes szabadlábra bocsátás kizárásával.