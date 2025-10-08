Helyet kapott Orbán Viktor delegációjában a Tisza Párt politikusa azt követően, hogy a miniszterelnök állítólag kitette a szűrét

adó;Rogán Antal;Tisza Párt;Kármán András;

2025-10-08 16:05:00 CEST

Kármán András azt ígérte, senkinek sem emelkedik a munkabérét terhelő személyi jövedelemadója.

Még azt követően is tagja volt egy miniszterelnöki delegációnak a Tisza Párt gazdasági szakpolitikusa, hogy Orbán Viktor állítólag kirúgta őt a kormányból.

A miniszterelnök múlt hét pénteken Kármán Andrást szó szerint megemlítve úgy fogalmazott: „Én tettem ki a szűrét a kormányból 2011 környékén, aki most az ő vezető gazdasági szakértőjük, aki egy külföldről fizetett bankár.”

Az ellenzéki politikus erre másképpen emlékszik. Mint a 444-nek adott interjújában elmondta, hat hétig a gazdasági miniszter fiókjában volt a lemondása, mire azt nyilvánosságra hozták. „Ráadásul miután már hivatalosan eljöttem 2011 októberének végén a minisztériumból, még egyszer a miniszterelnök kérésére elhívott a miniszterelnöki stáb az Európai Tanács ülésére, az őt kísérő delegációba. Két napot voltam ott, minden hivatalos pozíció nélkül, úgymond már mint magánszemély.” A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszterrel, Rogán Antallal már hosszú ideje megszakadt a kapcsolata, akivel annak idején közös egyetemi diákköri dolgozatot is írt. „Talán nem lenne ildomos őt minősítenem, de azért azt megjegyzem, hogy nekem az a tapasztalatom, hogy a korlátlan hatalom egy idő után mindig torzítja a személyiséget” – fogalmazott Kármán András.

Mint mondta, kormányra kerülésük esetén kulcsfontosságú az uniós források felszabadítása, mivel nélkülük a magyar gazdaság három éve stagnál, és a beruházások visszaestek. Új, valós adatokra épülő költségvetésre is szükség van, mert a jelenlegi a túlzott növekedési várakozások miatt hibás alapokon nyugszik. Felül kell vizsgálni a korrupciós csatornákat, ahol közpénzek áramlanak a NER-hez kötődő cégekhez, és a káros szerződéseket meg kell szüntetni. Emellett meg kell akadályozni, hogy a szupergazdagok vagyonukat kivonják a tervezett vagyonadó hatálya alól.

Szólt arról is, hogy a Tisza Párt semmiféle megszorításra nem készül, pusztán a korrupció, a felesleges beruházások felszámolására, az uniós pénzek hazahozatalára, a verseny és a gazdaság beindítására, valamint az olcsóbb államadósság-finanszírozásra. Fontos feladatnak nevezte, hogy ne lehessen kibújni a szupergazdagokra kivetendő vagyonadó alól, mivel már láthatóan megindult a vagyonkimentés. Kármán András azt ígérte, megtartják a fiatalok adókedvezményét, a 13. havi nyugdíjat, kibővítik a CSOK-ot, és senkinek sem emelkedik a munkabérét terhelő személyi jövedelemadója.