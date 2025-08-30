Jacht, magánrepülőgép, festmény – Különadót vetne ki az ötmilliárd feletti vagyonokra a Tisza Párt

vagyonadó;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-08-30 16:04:00 CEST

A külföldiekre is. Ráadásul azzal sem lehetne megúszni, hogy valaki a gyereke vagy felesége nevére írat mindent.

Külön vagyonadót vezetne be az ötmilliárd forintot meghaladó vagyonokra egy leendő Tisza-kormány.

Magyar Péter szombaton közzétett Facebook-bejegyzésében ismertette, hogy számításai alapján az intézkedés mellett csökkenhetne kétmillió ember személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettsége. A vagyonadó minden vagyontárgyra vonatkozna, beleértve például jachtot, magánrepülőgépet, festményt, sportkocsit, de az ingatlanokat, a céges vagyont, valamint a külföldön található eszközöket is. A megfizetendő adó alapját az illetékmentes ajándékozási körbe tartozó közeli hozzátartozókkal együtt kellene meghatározni, így a vagyon házastárs vagy gyermekek nevére történő átíratásával sem lehetne elkerülni az adófizetést.

A javaslat szerint évente önbevallást kellene készíteni, amelyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kockázatfókuszú vizsgálatokkal ellenőrizne. Magyar Péter szerint az előzetes becslések alapján a Tisza-kormány által tervezett vagyonadóból akkora bevétele származna a költségvetésnek, amennyi kétmillió ember személyi jövedelemadójának mérsékléséhez szükséges. A politikus hangsúlyozta: az 5 milliárd forint feletti vagyonok megadóztatása nem büntetés lesz, hanem egy működő és emberséges országban a társadalmi igazságosság és a szolidaritás egyik jele.



