Ismét nyomoznak az Amszterdamban 2009-ben megölt fiatal magyar prostituált ügyében

gyilkosság;Hollandia;Amszterdam;prostitúció;

2025-10-08 18:08:00 CEST

A lakosság segítségét kéri a rendőrség.

Több DNS-egyezést is találtak a holland nyomozók abban a gyilkossági ügyben, amelyben egy tizenkilenc éves magyar prostituált vesztette életét 2009-ben – írja az NL Times.

Szabó Bernadett holttestét 2009. február 19-én találták meg abban a szobában, ahol dolgozott, az amszterdami Oudezijds Achterburgwalon. Az elkövető tucatnyi késszúrással végzett a fiatal nővel. A rendőrség akkor számos DNS-nyomot rögzített a helyszínen, és az új vizsgálati módszereknek köszönhetően mostanra több mintánál sikerült egyezést megállapítani. A nyomozók abban bíznak, hogy így sikerülhet beazonosítani a magyar nő néhány ügyfelét.

A hatóságok felszólították azokat, hogy akik a lánynál jártak halálának estéjén, hogy jelentkezzenek önként. Ellenkező esetben elképzelhető, hogy a rendőrök DNS-minta alapján keresik meg őket. A gyilkosság után több cipőnyomot is találtak a helyszínen, ezek közül az egyik az áldozat vérével volt szennyezett. A rendőrség kedden nyilvánosságra hozta az egyik cipőnyom képét, és a lakosság segítségét kérte a cipő márkájának és típusának azonosításához.

A hatóságok egy indonéz–holland kettős állampolgárt is keresnek, aki a gyilkosság estéjén a bűncselekmény helyszínéül szolgáló épületben dolgozott. A rendőrök közvetlenül a történtek után beszéltek vele, de azóta újabb kérdések merültek fel. A nyomozók ismerik a férfi személyazonosságát, azonban jelenleg ismeretlen helyen tartózkodik, ezért azt kérik, hogy lépjen kapcsolatba velük.