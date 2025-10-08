Betiltja a húsra utaló elnevezéseket a húsmentes termékek esetében az EP

Európai Parlament;hús;élelmiszerek;vegán;

2025-10-08 19:20:00 CEST

A döntés értelmében várhatóan nem lesz több vegán steak, vegán hamburger és vegán kolbász. Legalábbis nem így fogják őket hívni.

A növényi alapú termékek szigorúbb címkézéséről döntött az Európai Parlament - derül ki az Euractiv cikkéből. Eszerint az uniós testület jobboldali frakciói néhány szocialistával és liberálissal kiegészülve megszavazta a „burger”, a „steak”, a „kolbász” és hasonló elnevezések betiltását a növényi alapú termékek esetében.

A képviselők 355 igen szavazattal, 247 ellenében, 30 tartózkodás mellett döntöttek a javaslatról. „A steak, a kolbász az állattenyésztő gazdaságaink termékei, pont. Nincsenek laboratóriumi helyettesítőik, nincsenek ilyen növényi alapú termékek” - indokolta a lépést Céline Imart, az Európai Néppárt francia képviselője, a mezőgazdasági (AGRI) bizottság jelentésvezetője a szavazás előtti napon.

A kezdeményezés a közös piacszervezésről szóló rendelet felülvizsgálatára irányuló javaslat része volt, amelynek célja a gazdálkodók alkupozíciójának erősítése. A módosítás összesen hét elnevezésre vonatkozik és a húsok mellett más, állati eredetű termékekre is kiterjed, mint például a tojássárgájára, tojásfehérjére.

A szavazást még intézményközi tárgyalások követik az Európai Tanáccsal és az Európai Bizottsággal. A tagállamok mezőgazdasági miniszterei az Euractiv szerint már hosszú ideje kérték az uniós végrehajtó testületet, hogy ne lehessen húsnak hívni azt, ami nem az. Az Európai Bizottság korábban csak a szalonna, és az állatok konkrét testrészeire vonatkozó elnevezések esetében látta volna indokoltnak a szigorítást.

Az ülésen egyéb, mezőgazdasági kérdésekről is tárgyaltak, a szocialisták indítványa például felhatalmazná az Európai Bizottságot arra, hogy kötelezővé tegye a származási ország megjelölését számos termék esetében, ide értve a rizst, a cukrot, a tojást, a banánt, a tejet, illetve a vágott virágokat is. Döntöttek arról is, hogy az élelmiszerek és takarmányok csak akkor importálhatók az EU-ba, ha azok megfelelnek az uniós termékekre vonatkozó maximális szermaradvány-határértékeknek (MRL-nek). Ez azt a határértéket jelenti, amely alatt egy adott vegyi anyag jelenléte az élelmiszerben biztosan nem okoz érzékelhető egészségügyi kockázatot.