Felháborító! Rágalom! - Tiltakoznak a húsok a rák-vád ellen

Felháborodtak a WHO által közzétett hétfői jelentésen nem csak a magyar, de valamennyi IMPA- (az EU vezető sertéstartó országainak egyik szervezete) tagország képviselői, akik szerint piacromboló híresztelésről van szó, ami ellen egységesen kívánnak fellépni. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) rákkutató intézetének hétfőn nyilvánosságra hozott tanulmánya szerint ugyanis a feldolgozott hústermékek fogyasztása rákkeltő és "valószínűleg" a vörös húsé is.