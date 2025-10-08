117 ezer forintos pénzbírságot kapott füstgyertyázás miatt az egyik momentumos aktivista

bírság;Momentum Mozgalom;füstgyertya;

2025-10-08 19:29:00 CEST

Az ítélet jogerős.

117 ezer forintos bírságot kapott a Momentum Mozgalom egyik aktivistája, miután az egyik megmozduláson füstgyertyázott – közölte egy szerdai posztjában az ellenzéki párt.

„Szomorú példa ez arra, hogy a hatalomnak mik a prioritásai. Nem megoldani akarják a valódi problémákat, hanem lecsapnak azokra, akik felhívják a figyelmet a problémákra. Ez a hatalom válasza azoknak, akik tüntetnek és kiállnak a szabadságunkért” – kommentálta a bíróság jogerős ítéletét a Momentum.

Az nem derül ki a bejegyzésből, hogy melyik demonstráció volt az, ahol az aktivista füstgyertyát tartott a kezében.