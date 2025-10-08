Gyárfás Tamás azonnal szabadulhat, amennyiben eredményes a felülvizsgálati kérelem

Gyárfás Tamás;Fenyő-gyilkosság;

2025-10-08 17:01:00 CEST

Ügyvédje szerint mind az első-, mind a másodfokú bíróság anyagi jogszabályt sértett a minősítés tekintetében.

Belátható időn belül dönthet a Kúria abban a felülvizsgálati kérelemben, amelyet Gyárfás Tamás nyújtott be a legfelsőbb bírói fórumhoz.

A korábbi médiavállalkozót idén áprilisban jogerősen hét év szabadságvesztésre ítélték, mivel a bíróság szerint felbujtóként követte el az emberölés bűntettét. A Fővárosi Ítélőtábla megerősítette a Fővárosi Törvényszék ítéletét, amely alapján a Magyar Úszószövetség korábbi elnöke bízta meg Portik Tamást azzal, hogy öljék meg egyik legnagyobb üzleti riválisát, Fenyő Jánost. Közvetlen bizonyíték nem volt ellene, ugyanakkor a hangfelvételek és más körülmények alapján a bíróság kétséget kizáróan megállapította a bűnösségét.

A Bors korábbi beszámolója szerint Gyárfás Tamás a felülvizsgálati kérelem sikerében bízik. Ügyvédje, Zamecsnik Péter lapunk megkeresésére elmondta, június 14-én között nyújtották be a kérelmet, mivel álláspontja szerint mind az első-, mind a másodfokú bíróság anyagi jogszabályt sértett a minősítés tekintetében. Az eljárás rendje szerint a Kúria a felülvizsgálati indítványról véleményt kér a Legfőbb Ügyészségtől, majd az állásfoglalást megküldi a védőnek, aki reagálhat rá, és ezután kerül vissza az ügy az ítélkező tanács elé. Amennyiben a beadvány sikerrel jár, Gyárfás Tamás akár azonnal szabadulhat.

Az ügyvéd reményét fejezte ki, hogy ősszel előrelépés várható az ügyben. Zamecsnik Péter hozzátette, legjobb tudomása szerint Gyárfás Tamást tisztességes körülmények között tartják fogva, amit a korábbi médiavállalkozó nehezen visel. „Akit ártatlanul ítéltek el, annak egy nap is szörnyű, hiába jók a körülmények” – fogalmazott, megjegyezve, ügyfele rabtárs nélküli egyágyas cellában van.



