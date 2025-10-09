Az Otthon Start igénylőinek több mint 80 százaléka 40 év alatti, az átlagéletkor 34 év

Gulyás Gergely;kormányinfó;

2025-10-09 09:49:00 CEST

A rendszerváltozás óta a legsikeresebb hitelprogram az Otthon Start Program, jelentős az érdeklődés – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely ismertetése szerint az első három hétben közel napi ezer hiteligénylés érkezett átlagosan, és mostanra már a pozitív hitelbírálatok is megszülettek, tehát a folyósítás is megkezdődött. Az átlagos hiteligénylés összege 33 millió forint, körülbelül 380–400 milliárd forint az a hitelösszeg, amelyre az igénylések már beérkeztek, és amelyeket a bankok már regisztráltak. Az igénylők több mint 80 százaléka 40 év alatti, az átlagéletkor 34 év. A hiteligénylések megoszlása országosan népességarányos, tehát egyenletes. Kitért arra is, hogy az igénylések egyharmada a fővárost és az agglomerációt érinti, kétharmada pedig az ország többi részére vonatkozik. Több mint 10 százalék az új építésű ingatlanok aránya, és októberig 26 ezer új lakóingatlan-hirdetés jelent meg, ami – összevetve az előző év azonos időszakával – húszszázalékos növekedést jelent. Úgy látjuk, hogy ez valódi segítség azoknak, akik saját tulajdonú ingatlant szeretnének, és valós segítség azoknak is, akik bérelnek, mert ezzel egyidejűleg a lakásbérlet ára mérséklődött, vagy a nagyon frekventált helyeken az emelkedés mértéke csökkent – fogalmazott Gulyás Gergely.