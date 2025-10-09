Tiszás adatszivárgás: az ellenzéki párt szerint a titkosszolgálatok beépített embere lehetett az egyik önkéntes

adatszivárgás;applikáció;Radnai Márk;Tisza Párt;Tisza Világ;

2025-10-09 08:42:00 CEST

Az illetőt eltávolították a szervezetből, személyes adatokkal való visszaélés miatt feljelentést tesznek és szigorúbb biztonsági intézkedéseket vezettek be. Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke szerint az illegális titkosszolgálati és politikai lejárató akció egyetlen célja elbizonytalanítani a közösségük tagjait.

„A folyamatban lévő belső vizsgálat szerint a TISZA adatbázisait összehangolt titkosszolgálati akció keretében támadták, és erős a gyanú, hogy a TISZA egyik, az adatbázisokra rálátó önkéntese az orbáni titkosszolgálat beépített embere volt” – írta csütörtöki, a Tisza Világ applikáció felhasználóinak kiküldött levelében Radnai Márk.

A Tisza Párt alelnöke a levélben azt írta, hogy az önkéntest szeptember 12-én azonnali hatállyal eltávolították a szervezetből, és személyes adatokkal való visszaélés miatt hamarosan feljelentést tesznek. Hozzátette, a párt a történtek után az eddigieknél is szigorúbb biztonsági intézkedéseket vezetett be, hogy senki ne férhessen hozzá törvénytelenül személyes adatokhoz – számol be a Telex.

„Az adatbázis nem a miénk, abban számos ellentmondás, manipulált elem és külső forrásokból összeszedett tudatosan félrevezető információ található. A nyilvánosságra került adatok között mostani tudásunk szerint több mint ezer valódi, a TISZA közösségéhez köthető emailcím és telefonszám is elérhetővé vált” – húzta alá Radnai, akinek értékelése szerint az „illegális titkosszolgálati és politikai lejárató akció egyetlen célja elbizonytalanítani a közösségük tagjait”. A lap szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság hivatalból értesült a lehetséges adatvédelmi incidensről, ezért elkezdték kivizsgálni az ügyet.

Mint arról a Népszava is beszámolt, Magyar Péter már szerdai posztjában utalt arra, hogy titkosszolgálati akció lehet a történtek mögött. „A TISZA Világ elleni támadás, mások adatainak nyilvánosságra hozatala súlyos bűncselekmény. A szükséges eljárásokat megindítjuk. Az informatikai rendszereink védelmét tovább erősítjük és mindenkit megvédünk az esetleges támadásoktól és Orbán Viktor személyes bosszújától. (…) Eddig is tudtuk, hogy mindennel támadni fognak, most pedig már azt is látjuk, hogy bármilyen bűncselekményre képesek. Tudtuk, hogy bevetik a propaganda mellett a titkosszolgálatokat is” – közölte a Facebook-oldalán.

Az ügy előzménye az Indexen hétfő reggel megjelent cikk, amely szerint egy ukrán cég, a PettersonApps dolgozhatott a Tisza Párt alkalmazásának fejlesztésén. A 2020 óta a NER égisze alatt működő lap egyúttal azt is állította, hogy kiszivárgott 18 ezer felhasználó személyes adata az applikációból. A párt sajtóosztálya rögtön visszautasította a vádakat, és közölte, hogy a Tisza Világ fejlesztésében az említett ukrán cég nem vett részt, az applikációt magyar szakemberek készítették.

Az adatszivárgási ügyre rögtön ráugrott a kormánypárti sajtó, sőt még Orbán Viktor is, ukránpártisággal vádolva meg Magyar Péteréket. „Akinek egy ukrán kém szervez programokat, aki az Európai Parlament nyíltan ukránpárti frakciójában ül, akinek az ukrán elnök a vezérszurkolója, és akinek még az applikációját is ukránok fejlesztik, attól kár elvárni, hogy majd megvédi Magyarország érdekeit” – írta hétfő délután a kormányfő.

Magyar Péter szinte rögtön reagált Orbán Viktor posztjára, és közzétett egy olyan bejegyzést, amely három szóban tér el a miniszterelnökétől: „Akinek orosz kémek szerveznek programokat, aki az Európai Parlament nyíltan oroszpárti frakciójában ül, akinek az orosz elnök a vezérszurkolója, és akinek még az kampányát is oroszok szervezik, attól kár elvárni, hogy majd megvédi Magyarország érdekeit.”