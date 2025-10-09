Nem támogatható a 2028-2035 közötti hétéves uniós költségvetés

Gulyás Gergely;kormányinfó;

2025-10-09 09:55:00 CEST

Alapvető változtatásokra van szükség a közös büdzsében – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely ismertetése szerint több uniós kormányhoz hasonlóan a magyar kormány sem tartja támogathatónak a hétéves uniós költségvetést jelen formájában. Alapvető változtatások és módosítások szükségesek ahhoz, hogy az egyhangú döntéshozatal eredményes legyen, és Magyarország is támogathassa a tervezetet. A költségvetés elfogadása várhatóan csak 2026-ban vagy 2027-ben történik meg. Az Európai Bizottság célja, hogy 2026 második felében sikerüljön elfogadtatni a költségvetést, de ennek pontos alakulása az Európai Parlament mai döntésétől is függ. Kitért arra is, hogy az Európai Parlament ma szavaz a Bizottság elnökével szembeni bizalmatlansági indítványokról. Az elmúlt hat év gazdasági adatai alapján Európa versenyképessége és növekedése gyengült, ezért indokolt lenne új bizottság és új elnök hivatalba lépése. Bár erre a parlamenti erőviszonyok miatt kicsi az esély, a józan ész és a realitás talaján állva ez egy természetes, magától értetődő döntésnek kellene lennie.