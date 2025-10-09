Gulyás Gergely bejelentette, hogy 17 milliárd forintos támogatást kap az állami gyermekvédelem

Gulyás Gergely;kormányinfó;

Már 2025-ben évben az állami szociális intézményrendszernek 17 milliárd forintot juttat az Orbán-kormány – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely hangsúlyozta, hogy kifejezetten az állami intézményrendszer fogja megkapni ezeket a pénzeket, amelyeket modernizációra és bérekre is fel lehet használni.

Később a tárcavezető az RTL kérdésére nemmel felelt arra a kérdésre, hogy elég-e napi 1500 forint naponta egy-egy gyerek háromszori étkezésére. A 17 milliárd forintos program részleteivel a Belügyminisztérium egy héten belül nyilvánosság elé áll.