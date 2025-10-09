„Az Európai Parlament többsége akár bűnszervezet formájában is hajlandó csatlakozni erőszakos bűnelkövetőkhöz”

Ezt Gulyás Gergely arról mondta, hogy egy szavazaton múlott, de Magyar Péteré és Dobrev Kláráé mellett az Európai Parlament nem függesztette fel az olasz antifa aktivista, a Budapesten elkövetett bűncselekményekkel – járókelők megverésével – gyanúsított Ilaria Salis mentelmi jogát sem. A tárcavezető szerint ez újabb határátlépés.Sem Magyar Péter, sem Dobrev Klára, sem Ilaria Salis mentelmi jogát nem függesztette fel az EP, Ilaria Salis sorsa egy szavazaton múlt
Ami az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen elleni bizalmatlanságii indítványt illeti, a Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, a józan ész talaján állva ennek magának értetődőnek kellene lennie, hogy az EU.-nak új Európai Bizottságra van szüksége.