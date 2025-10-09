„Az Európai Parlament többsége akár bűnszervezet formájában is hajlandó csatlakozni erőszakos bűnelkövetőkhöz”

kormányinfó;

2025-10-09 09:56:00 CEST

Ezt Gulyás Gergely arról mondta, hogy egy szavazaton múlott, de Magyar Péteré és Dobrev Kláráé mellett az Európai Parlament nem függesztette fel az olasz antifa aktivista, a Budapesten elkövetett bűncselekményekkel – járókelők megverésével – gyanúsított Ilaria Salis mentelmi jogát sem. A tárcavezető szerint ez újabb határátlépés.

Ami az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen elleni bizalmatlanságii indítványt illeti, a Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, a józan ész talaján állva ennek magának értetődőnek kellene lennie, hogy az EU.-nak új Európai Bizottságra van szüksége.