„Az Európai Parlament többsége akár bűnszervezet formájában is hajlandó csatlakozni erőszakos bűnelkövetőkhöz”

Ezt Gulyás Gergely arról mondta, hogy egy szavazaton múlott, de Magyar Péteré és Dobrev Kláráé mellett az Európai Parlament nem függesztette fel az olasz antifa aktivista, a Budapesten elkövetett bűncselekményekkel – járókelők megverésével – gyanúsított Ilaria Salis mentelmi jogát sem. A tárcavezető szerint ez újabb határátlépés.

Ami az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen elleni bizalmatlanságii indítványt illeti, a Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, a józan ész talaján állva ennek magának értetődőnek kellene lennie, hogy az EU.-nak új Európai Bizottságra van szüksége.

Az illetőt eltávolították a szervezetből, személyes adatokkal való visszaélés miatt feljelentést tesznek és szigorúbb biztonsági intézkedéseket vezettek be. Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke szerint az illegális titkosszolgálati és politikai lejárató akció egyetlen célja elbizonytalanítani a közösségük tagjait. 