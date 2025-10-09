Brüsszeli pórázon lihegő pártok

Gulyás Gergely;kormányinfó;

2025-10-09 10:01:00 CEST

A nemzeti konzultáció íveinek kézbesítése jó ütemben halad, a ma reggeli adatok szerint 1 millió 300 ezer címre már kézbesítette a Posta a nemzeti konzultációs íveket – közölte Gulyás Gergely. Jelezte, hogy a nemzeti konzultáció jó alkalom arra, hogy a magyarok véleményt mondhassanak a hosszú távú gázszerződésekről és a magyar adórendszer fő kérdéseiről. Vannak „brüsszeli pórázán lihegő pártok”, amelyek minden „uniós diktátumot” végrehajtanának, miközben Magyarország régóta bírálatokat kap az egyszerű és egykulcsos adórendszer miatt. A Tisza Párt adóemelési tervei és az ehhez kapcsolódó lebukás megmutatták, hogy nincs konszenzus az adópolitikáról. Ezért indokolt egy társadalmi vita, amely tisztázza a választók álláspontját a közteherviselésről – mondta a tárcavezető.