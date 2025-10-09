Gulyás Gergely megkérdezi Varga Juditot a visszatéréséről

kormányinfó;

2025-10-09 10:10:00 CEST

Elsőként az Index kérdezhetett. Orbán Viktor részt vesz-e az október 23-ai Békemeneten? – hangzott el a kérdés. Erre Gulyás Gergely azt mondta, hogy az aznapi állami ünnepségen vesz részt, és mond beszédet a Kossuth téren. Arra a kérdésre, hogy törvénybe iktathatják-e a légterünket megsértő idegen objektumok lelövését, azt felelte, erre ma is van jogalap.

A kormányközeli portál arra is rákérdezett, zajlik-e vizsgálat az állítólagos magyar ukrajnai kémdrónok ügyében. – Az állításnak semmilyen valóságalapja nincsen – mondta erre a miniszter. Azt is elmondta, hogy a kormánynak nincs tudomása az Ukrajnában korábban elfogott állítólagos magyar kémek elleni vizsgálatról.

Gulyás Gergely az erre irányuló kérdésre elmondta, Varga Judit visszatérésével kapcsolatban nem a fogadókészség hiányzik, hanem a csatlakozási szándék. De a jövő héten találkozik vele, és megkérdezi tőle, hogy változott-e ez.