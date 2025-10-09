Gulyás Gergely: Andrej Babiš győzelme jó hír Csehországnak, Európának és Magyarországnak is

kormányinfó;

2025-10-09 10:25:00 CEST

Az M1 következett. Andrej Babiš győzelme milyen hatással lehet a magyar külpolitikára – hangzott el a kérdés. Gulyás szerint az uniós politikára van nagy hatással, és ezáltal a magyar külpolitika mozgásterére is. A Patrióták Európáért EP-képviselőcsoportjának két miniszterelnöke van az Európai Tanácsban, ami az 7. cikkely szerinti eljárással kapcsolatos eddig sem túl erősfejtegetéseket is kizárja. Kizárt, hogy Magyarország nélkül konszenzusra lehetne jutni ebben, és számtalan olyan ügy lesz, ahol nem a szlovákokkal ketten vagyunk.

A V4-ből három ország együttműködése helyre fog állni – fejtette ki a miniszter. Hozzátette, ami Közép-Európában történik, az a szuverenista, nemzeti-konzervatív politika megerősödését mutatja, Babis győzelme jó hír Csehországnak, Európának és Magyarországnak is.