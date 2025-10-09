gyermekvédelem;Gulyás Gergely;kormányinfó;

Gulyás Gergely szerint kivizsgálták, miért mehetett át Juhász Péter Pál az ellenőrzésen

Kivizsgálta a Belügyminisztérium, miért mehetett át a kifogástalan életvitel-vizsgálaton a Szőlő utcai javítóintézet korábbi igazgatója – közölte Gulyás Gergely. Jelezte, hogy ennek köszönhetően indult meg Juhász Péter Pál ellen a büntetőeljárás.

A kifogástalan életvitel-vizsgálat során olyan adatok merültek fel, amelyek indokolták a titkos információgyűjtést. A titkos információgyűjtés során pedig olyan adatok birtokába jutott a hatóság, amelyek indokolták, hogy őt felfüggesszék – magyarázta.

Az illetőt eltávolították a szervezetből, személyes adatokkal való visszaélés miatt feljelentést tesznek és szigorúbb biztonsági intézkedéseket vezettek be. 