Gulyás Gergely szerint kivizsgálták, miért mehetett át Juhász Péter Pál az ellenőrzésen

2025-10-09 10:42:00 CEST

Kivizsgálta a Belügyminisztérium, miért mehetett át a kifogástalan életvitel-vizsgálaton a Szőlő utcai javítóintézet korábbi igazgatója – közölte Gulyás Gergely. Jelezte, hogy ennek köszönhetően indult meg Juhász Péter Pál ellen a büntetőeljárás.

A kifogástalan életvitel-vizsgálat során olyan adatok merültek fel, amelyek indokolták a titkos információgyűjtést. A titkos információgyűjtés során pedig olyan adatok birtokába jutott a hatóság, amelyek indokolták, hogy őt felfüggesszék – magyarázta.