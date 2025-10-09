Vannak még, akik szerint a Tisza Párt nem akar adót emelni

Gulyás Gergely;kormányinfó;

2025-10-09 10:49:00 CEST

Az emberek 37 százaléka még mindig abban a tévedésben van, hogy a Tisza Párt nem emelne adókat – jelentette ki a miniszter a TV2 azon kérdésére, hogy az Alapjogokért Központ legfrissebb felmérése szerint az emberek 63 százaléka úgy véli, ha a Tisza Párt esetleg kormányra kerülne, adót emelne.

A nemzeti konzultációval kapcsolatban azt mondta, hogy mindenkit a papíralapú kitöltésre biztatott, bár az eddigi gyakorlat alapján az internetes kitöltés lehetőségét is megnyitották, ám ezzel kapcsolatban még nem született döntés. Szóba került az is, hogy Magyar Péter nem volt jelen azon az ülésen, ahol Ilaria Salis mentelmi jogáról döntöttek. Gulyás Gergely szerint jól látható, hogy Magyar Péter számára saját mentelme sokkal fontosabb volt annál, hogy felelősségre vonják azt, aki erőszakkal, brutálisan bántalmazott ártatlan járókelőket Budapest utcáin.