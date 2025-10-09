Folytatható Ilaria Salis ellen az eljárás, ha már nem lesz EP-képviselő

Gulyás Gergely;kormányinfó;Ilaria Salis;

2025-10-09 10:57:00 CEST

A kormánypárti média nem tud leszakadni Ilaria Salis mentelmi jogáról, a Magyar Hírlap is görgeti tovább a témát. Gulyás Gergely szerint, ha a képviselő mentelmi joga lejár, akkor felelősségre vonható. A miniszter nem tud olyan esetről, amikor egy új parlament korábbi mentelmi döntést felülvizsgált volna, bár jogilag ez nem kizárt, és uniós jogszabály sem tiltja. Mégis életszerűbb, hogy a mandátum lejártával a büntetőeljárás lefolytathatóvá válik – mondta, jelezve, hogy Ilaria Salis társaival szemben ettől függetlenül lefolytatható az eljárás.

Az inflációs adatokkal kapcsolatban pedig kijelentette, az inflációs adat a piaci várakozások alatt maradt. Kitért arra is, hogy a kormány várakozásai szerint az év hátralévő részében várhatóan 4% körül marad, a jövő évben pedig 4% alá csökken. A jegybanki törvényben rögzített 3%-os célt, amelyhez általában +1%-os toleranciát szoktak hozzáadni, legjobb esetben jövőre lehet elérni.