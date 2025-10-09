Hetekig nem működött a röntgen a veszprémi kórházban, húsz kilométert kellett utazni a vizsgálatért

leállás;Várpalota;röntgen;Veszprémi kórház;Hadházy Ákos;

Az esetet Hadházy Ákos hozta nyilvánosságra, de a recepción megnyugtatták, nincs gond, már működik a berendezés.

„Több hétig nem működött a veszprémi kórházban a röntgen. A betegeket Várpalotára küldték át a vizsgálatokra” – tette közzé Facebook-oldalán a magyar egészségügyi rendszer újabb súlyos látleletét Hadházy Ákos. A független országgyűlési képviselő mellékelte a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház vizsgálatkérő lapját is, amely arról tájékoztatta a megyeszékhelytől több mint húsz kilométerre lévő város egészségügyi intézményét, hogy műszaki problémák miatt náluk nem biztosítottak a röntgenvizsgálat feltételei.

„Nagyon nehéz ezt elhinni, amikor az első jelzést kaptam, azt hittem, csak túloz. A röntgen még mindig az egyik legalapvetőbb diagnosztikai eszköz, egy állatorvosi rendelőben is nehezen elképzelhető, hogy hetekig ne működjön” – írta az ellenzéki politikus, akinek a dokumentum mellett több beteg és kórházi dolgozó is megerősítette, hogy a hihetetlennek tűnő történet valós.

Hadházy Ákos a napokban felhívta a kórház recepcióját, ahol azt mondták neki, hogy már működik a rendszer, bár az okokat, illetve, hogy miért is kellett a javításra hetekig várni, eddig senki nem tudta megmondani. Azt azért hozzátette a képviselő, hogy meg sem próbálta keresni a kórház vezetését, mert már elege van a mellébeszélésekből, és tapasztalatai szerint ilyen helyzetekben általában egy kommunikációs igazgató jellemzően belehazudik a képébe.

A kórház egyelőre nem reagált a történtekre, a honlapjukon legalábbis ennek nincs nyoma, Facebook-oldalukon a legfrissebb tájékoztatás szerint a most csütörtöki Ismerje meg kórházunkat! című előadást megbetegedés miatt nem a betegfelvételi iroda, hanem az egészségfejlesztési iroda munkatársai tartják meg.