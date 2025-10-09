Gulyás Gergely nem változtatna az adatvédelmi szabályokon

kormányinfó;

2025-10-09 10:51:00 CEST

A Mandiner is a Tisza Világ applikációjáról kérdezett, hogy az adatvédelmi szabályokat nem kellene-e szigorítani ennek fényében. Gulyás szerint a magyar adatvédelmi szabályok a legszigorúbbak közé tartoznak Európában, és van büntetőjogi szankció is személyes adatok szándékos megsértése esetén. Jónak tartja a szabályozást, nem változtatna rajta.

Miután rájöttek, hogy az adatokat ellopták, és ezt nem jelentették a NAIH-nak, számtalan probléma felvethető, az eljárás maga is jogsértő, ezért is folytat az adatvédelmi hatóság eljárást. De a bűncselekményhez az kell, hogy az elkövetés szándékos legyen – fejtette ki a kancelláriaminiszter.

Mint arról beszámoltunk, a Tisza Párt csütörtökön azt közölte, hogy a Tisza Világ applikációjuk adatszivárgásának hátterében az egyik önkéntesük állhat, aki az „orbáni titkosszolgálat” beépített embere lehetett. Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke „illegális titkosszolgálati és politikai lejárató akciónak” nevezte a történteket, amelynek egyetlen célja elbizonytalanítani a közösségük tagjait.

Az Otthon Start program jogosultjainak köre nem változik, csak vannak olyan esetek, amelyek indokolttá teszik azt, hogy még néhány területen – akár a csokkal való összhang megteremtése érdekében, akár egyedi élethelyzetek kezelésére – „kicsit szélesebbre tárjuk az ajtót”, fogalmazott Gulyás. Megjegyezte, ez „nem milliókat von be a körbe, hanem olyan, valós élethelyzetek által teremtett igazságtalanságokat szüntet meg, amik indokoltak.