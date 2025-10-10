Skóciai Sior-karcok

karikatúrák;

Néha egyetlen ábra képes egy egész történetet elmesélni. Megnevettet, szívbe markol, elgondolkodtat, feldühít, szóval kivált valamilyen érzelmet a szemlélőjéből.

Szerzőnk, a családostul Skóciában élő Fekete Valér Sior minden alkalmat megragad, hogy filctollhegyre tűzze a világ és a maga mögött hagyott szülőföld társadalmi, politikai jelenségeit. Egy újabb csokorra valót küldött az alkotásaiból.