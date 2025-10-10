Skóciai Sior-karcok

Néha egyetlen ábra képes egy egész történetet elmesélni. Megnevettet, szívbe markol, elgondolkodtat, feldühít, szóval kivált valamilyen érzelmet a szemlélőjéből.
2025-10-10 06:00:00 CEST
Néha egyetlen ábra képes egy egész történetet elmesélni. Megnevettet, szívbe markol, elgondolkodtat, feldühít, szóval kivált valamilyen érzelmet a szemlélőjéből.
Kőrösi Csoma Sándor az egyik legnagyobb hatású tudós a keletkutatás történetében. Nem csak mint kutató, de mint aki a tibeti kultúrát beemelte az európai tudományba. Élete kalandos, nehéz, gyötrelmekkel teli, de az elképesztő tudásszomj amivel rendelkezett minden komfortot felülírt az életében.