Magyar kisnemes skót szoknyában

„Nincs több időm. Ötvenegy vagyok. Ha ő nem válik be, akkor nekem el kell engednem a tanárkodást, a középosztálybeli, művelt magyar énképét, és el kell fogadnom, hogy én egy munkás lettem, egy művész-munkás, aki ki van szolgáltatva egy másik ország munkaerőpiacának. De nem érdekel, mert nem fogják elrontani a kedvemet. Van munkám, szépen élünk, büszke vagyok a gyerekeimre”. Ezt mesélte legutóbb lapunknak az EP-választás előtti reménykedéssel a Skóciában élő Fekete Valér, Sior, aki feleségével és három gyermekével nyolc éve vándorolt ki Egerből.