Állandó karikaturistánk, Weisz Béla rajzaiból nyílt kiállítás a budaörsi Zichy Majorban. Alkotónkkal a közélet polarizáltságáról, kettős mércéről, társadalmi és kollegiális szolidaritásról, mentális egészségmegőrzésről is beszélgettünk az egyre durvuló közélet tükrében. Miközben a kiállításon interaktív programként közpénzt dobálhattunk egy papírjachtokkal teli medencébe (hisz ezt tesszük valójában, minden egyes nap), végignézhettük „az elmútnyócév” jelentősebb közéleti eseményeit kifejező és humoros, néha szarkasztikus rajzokba sűrítve. Azt mondja, Én a rajzolással picit magát is nyugtatja: ő így nem marad csendben.
„Nincs több időm. Ötvenegy vagyok. Ha ő nem válik be, akkor nekem el kell engednem a tanárkodást, a középosztálybeli, művelt magyar énképét, és el kell fogadnom, hogy én egy munkás lettem, egy művész-munkás, aki ki van szolgáltatva egy másik ország munkaerőpiacának. De nem érdekel, mert nem fogják elrontani a kedvemet. Van munkám, szépen élünk, büszke vagyok a gyerekeimre”. Ezt mesélte legutóbb lapunknak az EP-választás előtti reménykedéssel a Skóciában élő Fekete Valér, Sior, aki feleségével és három gyermekével nyolc éve vándorolt ki Egerből.
A tilalmas dolgok kimondása az egyik legfontosabb forrása a humornak, ami emiatt időnként csoportok, közösségek érzékenységét sérti. De hova tűnik a humor, ha semmivel se lehet viccelni?
Pucér nők és férfiak lepték el a Ráday utca 40. szám alatti átmeneti galériát, persze, csak képletesen.
A Le Monde című napilap egykori világhírű karikaturistája képeiből nyílt kiállítás a Francia Intézetben. Az alkotó a rajzok erejéről, a határsértés témájáról, és arról beszélt lapunknak, hogy miben nyújt mást egy karikatúra, mint egy cikk.
A politikai karikatúra átszabja, kifordítja és új köntösbe öltözteti a közügyeket. De vajon mitől működik egy rajz, és létezik-e határ az élcelődésben – ezeknek jártunk utána.
Az iróniára éhes közönséget várja szeptember 19-én a váci Sajdik Gyűjtemény. Aki önmagát is szeretné viszontlátni kicsit torztükörben, Tóth Antal Tónió, Dobrolovszky László és Takács Krisztián vállal portrékészítést.
Ez év április 28-án, a karanténlét dermedt unalma idején megjelent egy karikatúra a Népszavában. A rajzon Müller Cecília tiszti főorvos asszony ezekkel a szavakkal fordul a keresztre feszített Jézushoz: – Alapbetegsége függőséget okozott. A kép óriási felháborodást váltott ki, leginkább kormányoldalon. A Kereszténydemokrata Néppárt bejelentette, hogy pert indít.
Az iszlámellenes holland képviselő tavaly augusztusban is kísérletezett a versennyel, akkor azonban halálos fenyegetést kapott.
Levelet írt a magyar nagykövetnek, aki előzőleg a szlovén kormány fellépését sürgette a hetilap ellen.
Az oslói zsidó hitközség, de Izrael norvégiai képviselete is felháborodott a Dagbladetben megjelenő rajz miatt, ami horogkereszt alakban, rasszistaként ábrázolja az izraeli kormányfőt. A tiltakozók szerint ez antiszemitizmus, a rajzoló szerint ő csak Netanjahut bírálta.
Több angol nyelvű napilap, hírügynökség és hírportál úgy döntött, hogy kitakart formában egyáltalán nem közöl "iszlámot sértő" vagy legalábbis egyes iszlám körök által annak tartott karikatúrákat, erről a BuzzFeed News hírportál közölt összeállítást csütörtökön. Más lapok és portálok ugyanakkor éppen ellenkezőleg, elvetették az "öncenzúrát".