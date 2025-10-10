A venezuelai Maria Corina Machado nyerte a Nobel-békedíjat

Venezuela;Nobel-békedíj;María Corina Machado;

2025-10-10 11:41:00 CEST

Venezuela ellenzéki vezetőjeként élen jár a demokráciáért való küzdelemben, s az őt ért fenyegetések ellenére sem hagyta el a hazáját. Donald Trump hoppon maradt.

Az esetenként Grönland elfoglalásáról fantáziáló Donald Trumpnak egyelőre várnia kell a Nobel-békedíjra: a Norvégiai Nobel-bizottság döntése alapján ugyanis azt idén a venezuelai ellenzéki vezető, Maria Corina Machado nyerte. A politikus a venezuelai nép demokratikus jogainak előmozdításáért, valamint a diktatúrából a demokráciába való igazságos és békés átmenetért való küzdelméért kapta az elismerést.

A Facebookon közzétett közlemény szerint a venezuelai demokráciamozgalom vezetőjeként Maria Corina Machado a latin-amerikai civil bátorság egyik legkivételesebb példája lett. Kulcsfontosságú, egyesítő alakja lett egy olyan politikai ellenzéknek, amely egykor mélyen megosztott volt, s amely közös nevezőre jutott a szabad választások és a képviseleti kormányzás követelésében. A demokrácia középpontja pedig pontosan az, hogy meg kell védeni a népfelség elvét, még akkor is, ha nem értünk egyet - hangsúlyozza a bejelentés.

A közlemény kitér rá, hogy Venezuela egy viszonylag demokratikus és virágzó országból egy brutális, autoriter állammá fejlődött, amely most humanitárius és gazdasági válságban van. A legtöbb venezuelai mélyszegénységben él, miközben a csúcson lévő kevesek gazdagodnak. Az állam erőszakos gépezete az ország saját polgárai ellen irányul, közel 8 millió ember hagyta már el az országot. Az ellenzéket szisztematikusan elnyomják választási csalásokkal, jogi eljárásokkal és bebörtönzéssel - jelezték.

Maria Corina Machado a demokratikus fejlődésnek szentelt Súmate nevű szervezet alapítójaként több mint 20 évvel ezelőtt állt ki a szabad és tisztességes választásokért. Kiállt az igazságszolgáltatás függetlenségéért, az emberi jogokért és a népképviseletért, éveket töltött a venezuelai nép szabadságáért végzett munkájával - olvasható a méltatás.

A 2024-es választások előtt Machado ellenzéki elnökjelölt volt, de a rezsim eltiltotta az indulástól, ezután egy másik jelöltet, Edmundo Gonzalez Urrutiát támogatta. Politikai megosztottságon átívelően több százezer önkéntest képeztek ki választási megfigyelőnek, hogy biztosítsák a tisztességes voksolást, s a zaklatás, letartóztatás és kínzás kockázata ellenére az ország minden táján őrködtek a szavazóhelyiségek felett. Gondoskodtak arról, hogy a végső szavazatszámlálás dokumentálva legyen, mielőtt a rezsim megsemmisíthette volna a szavazólapokat és hazudhatott volna az eredményről - áll a közleményben, hozzátéve, nyilvánosságra is hozták az eredményt, amely szerint az ellenzék egyértelmű fölénnyel nyert, de a diktatúra működtetői nem voltak hajlandóak elfogadni a választási eredményt és ragaszkodtak hatalmukhoz.

A bejelentés hangsúlyozza: a demokrácia a tartós béke előfeltétele. "Azonban egy olyan világban élünk, ahol a demokrácia visszaszorulóban van, ahol egyre több autoriter rezsim kérdőjelezi meg a normákat és folyamodik erőszakhoz. A venezuelai rezsim merev hatalomtartása és a lakosság elnyomása nem egyedülálló a világon. Ugyanezeket a trendeket látjuk világszerte: a jogállamiságot a hatalmon lévők felszámolják, elhallgattatják a szabad médiát, bebörtönzik a kritikusokat, és az autoriter uralom és a militarizáció felé tolják a társadalmakat" - írták.

Mint jelezték, a norvég Nobel-bizottságtörténete során mindig is elismerte azokat a bátor nőket és férfiakat, akik szembeszálltak az elnyomással, akik a szabadság reményét hordozták börtöncellákban, az utcákon és a köztereken, és akik tetteikkel megmutatták, hogy a békés ellenállás megváltoztathatja a világot. Felhívták a figyelmet, hogy az elmúlt évben Maria Corina Machado bujkálni kényszerült, ám az életére törő komoly fenyegetések ellenére hazájában maradt és ez a döntés több millió embert inspirált.