Donald Trump: Talán ki kellene dobni Spanyolországot a NATO-ból

Spanyolország;NATO;Egyesült Államok;Donald Trump;

2025-10-10 09:16:00 CEST

Mivel nem költenek eleget a védelmi kiadásokra.

„Őszintén szólva, lehet, hogy ki kellene őket dobni a NATO-ból” – jelentette ki az Egyesült Államok elnöke Spanyolországra utalva, azt követően, hogy hivatalában fogadta Alexander Stubb finn államfőt.

Donald Trump az Euractiv beszámolója szerint azt mondta, a spanyoloknak semmiféle mentségük sincs arra, miért nem emelik meg védelmi kiadásaikat. A politikus már első elnöki ciklusa alatt is tett hasonló kijelentéseket, amikor arról beszélt, hogy az Egyesült Államok esetleg nem nyújtana védelmet azoknak a szövetségeseknek, amelyek szerinte túl keveset költenek erre a területre – példaként akkor Norvégiát és Izlandot említette.

A NATO vezetői júniusi csúcstalálkozójukon állapodtak meg abban, hogy a tagállamok védelmi kiadásaikat a GDP 5 százalékára emelik. Ennek 3,5 százalékát a közvetlen katonai kiadások – például a személyi állomány és a fegyverzet –, míg 1,5 százalékát a védelmi célú infrastrukturális és kapcsolódó költségek tennék ki. A spanyol miniszterelnök ugyanakkor kijelentette, hogy Madrid csak a GDP 2,1 százalékáig tervezi növelni védelmi költségvetését – jelenleg ez 2 százalékon áll –, és mentességet kér az új cél alól.

Pedro Sánchez kijelentette, Spanyolország biztonsági helyzete más, mint több északi vagy kelet-európai országé. „Bennünket nem az fenyeget, hogy orosz csapatok vonulnak át a Pireneusokon” – mondta még márciusban, amikor arról beszélt, miért nem tartja indokoltnak a védelmi kiadások további emelését.

A NATO-nagykövetek október 15-én Brüsszelben ülnek össze, hogy értékeljék a tagállamok védelmi kiadásokra vonatkozó vállalásainak teljesülését. A várakozások szerint Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter gyorsabb előrehaladást fog sürgetni ezen a téren.