A Nobel-díj hete

Hazugságvizsgáló

Azt állította Orbán Viktor (a Kossuth rádióban, Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjáról), hogy „a magyarok többet adtak az emberiségnek, mint amit kaptak tőle”.

Ezzel szemben a tény az, hogy ez természetesen nem mérhető, ám ez a pillanat éppenséggel olyan, amikor egy magyar kapott valamit a világtól. Ráadásul egy olyan magyar, aki egész életművével bizonyította, hogy az egész világ kultúrájából és történelméből építkezik, és persze azt saját alkotásaival vissza is adta a világnak. De Orbánnak most is csak a napi politikai nyereség számít. Kizökkent az idő, ó, kárhozat, és mindig neki kell helyre tolnia. Miniszterelnököt próbáló feladat.

Azt állította Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke (szintén Krasznahorkai Nobel-díjához gratulálva), hogy „remélem, hogy Wass Albert, Nyírő József és Tormay Cécile is méltó elismerést kap”.

Ezzel szemben a tény az, hogy ezt nem remélheti, és ezzel nyilván ő is tisztában van, hiszen a Nobel-díjat csak élő íróknak ítélhetik oda. Vagyis az üzenet arról szól, hogy neki más az ízlése. Nem kicsit, nagyon. De akkor nem kell gratulálni.

Azt állította Orbán Viktor (Azerbajdzsánban, a Türk Tanács üléséről, összehasonlítva azt az Európai Unióval), hogy „itt nincs tömeges illegális migráció, itt nincsen háború”.

Ezzel szemben a tény az, hogy két évvel ezelőtt még volt háború, és az azeriek százezer örményt telepítettek ki erőszakkal Hegyi-Karabahból. Egyébként van tömeges migráció is, például Türkmenisztánból Törökországba, ahol az elmúlt években 70 ezer illegális türkmén bevándorlót fogtak el a török hatóságok, sokan pedig ma is ott élnek papírok nélkül. A türkök földje vajon miért mindig zöldebb Orbánnak? Mi terem ott neki?

Azt állította Szijjártó Péter külügyminiszter (közleményében), hogy „nagyon komoly veszélyeket rejteget az a helyzet, ha egy ország egyetlen kőolajvezetéktől függ, főleg hogyha az Horvátországból érkezik”. A tárcavezető azt a hírt kommentálta, amely szerint a JANAF horvát vezeték-üzemeltető leállította a kőolajszállítást Szerbiába, miután az importőr NIS szerb olajvállalat amerikai szankciók hatálya alá került.

Ezzel szemben a tény az, hogy most is alapjában egyetlen vezetéktől függünk, de úgy látszik, az orosz Barátságtól nem félünk, csak a horvát szövetségeseinktől. Akik nem azért állították le az olajszállítást Szerbiába, mert annyira megbízhatatlanok, hanem mert a szerb finomító orosz tulajdonban van, és amerikai szankció tiltja oda az exportot. Úgyhogy Szijjártó ne Zágrábba, hanem Washingtonba üzengessen. Ha mer.

Azt állította Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Facebook-oldalán), hogy az emberek kétharmada átlát a Tisza Párt szándékain. Köszönik, de nem kérnek belőle.

Ezzel szemben a tény az, hogy a kétharmad még a Fidesz-közeli közvélemény-kutatók szerint sem lát át a Tisza szándékain. A Magyar Társadalomkutató friss adatai alapján a Fidesz 47%-kal ugyan biztosan vezet, de a Tiszára is 39% szavazna. Úgyhogy a mondat helyesen így hangzik: a társadalom több mint fele átlát a Fidesz szándékain. Még a Fidesz kutatásai szerint is.

