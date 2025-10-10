Meghalt Köves Csaba kétszeres olimpiai ezüstérmes kardvívó

gyász;kardvívás;

Olimpikonunk 58 éves volt. Pályafutása során kétszeres világbajnoki címet is szerzett.

Életének 59 évében, hosszú, súlyos betegség után elhunyt Köves Csaba, kétszeres olimpiai ezüstérmes és kétszeres világbajnok kardozó – közölte honlapján a Magyar Vívó Szövetség.

– A 90-es évek egyik legjobb kardozója hunyt el, aki nyert összetett világkupát, valamint 1989 és 2000 között között kihagyhatatlan vezére volt a magyar csapatnak – írták.

Köves Csaba 1992-ben Barcelonában, majd négy évvel később Atlantában a csapat tagjaként harcolt ki olimpiai ezüstérmet, 1991-ben hazai környezetben világbajnoki címet nyert a válogatott tagjaként, 1993-ban Essenben pedig újabb vb-arany került a nyakába a csapatverseny után.