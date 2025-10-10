gyász;kardvívás;

Meghalt Köves Csaba kétszeres olimpiai ezüstérmes kardvívó

Olimpikonunk 58 éves volt. Pályafutása során kétszeres világbajnoki címet is szerzett.

Életének 59 évében, hosszú, súlyos betegség után elhunyt Köves Csaba, kétszeres olimpiai ezüstérmes és kétszeres világbajnok kardozó – közölte honlapján a Magyar Vívó Szövetség.

– A 90-es évek egyik legjobb kardozója hunyt el, aki nyert összetett világkupát, valamint 1989 és 2000 között között kihagyhatatlan vezére volt a magyar csapatnak – írták.

Köves Csaba 1992-ben Barcelonában, majd négy évvel később Atlantában a csapat tagjaként harcolt ki olimpiai ezüstérmet, 1991-ben hazai környezetben világbajnoki címet nyert a válogatott tagjaként, 1993-ban Essenben pedig újabb vb-arany került a nyakába a csapatverseny után.

