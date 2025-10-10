Hatalmas detonáció rázott meg egy tennessee-i robbanóanyaggyárat, több halálos áldozat is lehet

robbanás;halálos áldozatok;Tennessee;

2025-10-10 19:03:00 CEST

Tizenkilenc embert egyelőre eltűntként tartanak nyilván.

Hatalmas detonáció rázta meg az Accurate Energetic Systems egyik katonai robbanóanyaggyárát pénteken az Egyesült Államokban, a Tennessee állambeli McEwenben – derül ki a CBS News cikkéből. Hatósági közlések Chris Davis Humphrey megyei seriff bejelentése szerint a reggel 8 órai műszakváltás közben történt a baleset, többen életüket veszthették, 19 embert egyelőre eltűntként tartanak nyilván. Eközben a Hickman megyei katasztrófaelhárítás vezetője, David Stewart arra figyelmeztetett, hogy jöhetnek még kisebb detonációk, amelyek miatt a kivezényelt mentőegységek elsőre nem is tudtak bemenni a helyszínre.

Az Accurate Energetic Systems robbanóanyagokat gyárt és tesztel a Nashville-től 97 kilométerre délnyugatra fekvő területen, ahol nyolc épület is emelkedik. A balesetről készült videófelvételeken kiégett autóroncsokat és épületromokat is lehet látni, az AP amerikai hírügynökség arról számolt be, hogy a detonáció olyan erős volt, hogy a kilométerekre lévő házak is beleremegtek.