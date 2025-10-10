Elmebeteg lövöldözött a Mad Max vetítésén

Paranoid skizofréniával kezelték korábban azt a férfit, akit kommandósok megöltek egy Nashville környéki moziban, miután légpisztollyal, paprikasray-vel és szekercével ment be a nézőtérre és rálőtt a vele szemben intézkedő rendőrre - közölte a rendőrség csütörtöki lapbeszámolók szerint.