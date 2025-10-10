Tizenkilenc embert egyelőre eltűntként tartanak nyilván.
A pornószínésznőnek fizetett hallgatási pénzzel összefüggésben üzleti iratok meghamisításával megvádolt Donald Trump volt elnök megtestesíti az amerikai jobboldal bizonyos problémáit.
A haláleseteket zömmel épületek összeomlása okozta.
Négy embert megölt, hármat megsebesített egy fegyveres férfi az egyesült államokbeli Nashville egyik elővárosában, Tennessee államban. Vasárnapra virradóra egy Waffle House-étterem előtt kezdett lövöldözni, majd bent is tüzet nyitott egy AR-15 típusú félautomata gépkarabéllyal - tudósít az Euronews.
Paranoid skizofréniával kezelték korábban azt a férfit, akit kommandósok megöltek egy Nashville környéki moziban, miután légpisztollyal, paprikasray-vel és szekercével ment be a nézőtérre és rálőtt a vele szemben intézkedő rendőrre - közölte a rendőrség csütörtöki lapbeszámolók szerint.
Agyonlőttek egy közlekedési ellenőrzést végző rendőrt az amerikai Tennessee állam Memphis városában, a tettes után hajtóvadászat indult - közölték hivatalosan.
Depressziós volt az a merénylő, aki múlt csütörtökön Tennessee-ben támadást intézett egy toborzóközpont ellen. A támadás során öten vesztették életüket, hétvégén egy újabb személy halt bele sérüléseibe.
Meghalt a Tennesse állambeli ámokfutás egyik sebesültje, így már öt halálos áldozata van a vérengzésnek, mind az öten tengerészgyalogosok voltak - jelentette a CNN hírtelevízió vasárnap az áldozat egyik családtagjára hivatkozva.
Vizsgálják a hatóságok, kötődött-e külföldi terrorszervezethez az ámokfutó, aki két katonai létesítményre támadt csütörtökön a Tennessee állambeli Chattanoogában. A 24 éves muszlim férfi négy tengerészgyalogost ölt meg. Mohammad Youssef Abdulazeez nem volt a terrorizmussal gyanúsított személyek listáján, kiderítették ugyanakkor, hogy tavaly hét hónapot töltött Jordániában.
Az amerikai hatóságok "belföldi terrorizmus" gyanújával indítottak eljárást a Tennessee állambeli Chattanoongában két katonai létesítmény ellen elkövetett fegyveres támadások ügyében - közölte Bill Killian ügyész csütörtökön. A feltehetően kuvaiti születésű támadó négy tengerészgyalogossal végzett.
Egy támadó rálőtt az amerikai fegyveres erők toborzóirodájára és a haditengerészet tartalékosainak fenntartott központra a Tennessee állambeli Chattanoogában csütörtökön, a támadásban három ember meghalt és további hárman megsebesültek - jelentette a helyi hatóságokra és szemtanúkra hivatkozva a CNN amerikai hírtelevízió.
Életét vesztette Randy Howard countryénekes, miután a Tennessee állambeli Lynchburgben lévő otthonában tűzharcba keveredett egy fejvadásszal - közölte híroldalán csütörtökön a Fox News televízió.
Vádat emeltek Tennessee államban egy kismama ellen, mivel terhessége alatt kábítószert, metamfetamint fogyasztott. A 26 éves Mallory Loyolát múlt héten tartóztatták le, azt követően, hogy szervezetében és a megszületett gyermek szervezetében is kimutatták a drogot.