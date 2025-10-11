Embert gázolt a vonat Kecskemétnél

O. A.

A baleseti helyszínelés ideje alatt – várhatóan 15 óráig – szünetel a forgalom Katonatelep és Kecskemét között.

A Mávinform tájékoztatása szerint a Nyugati pályaudvarról Szegedre tartó, Nagykőrösről 12:00-kor továbbindult Napfény InterCity (IC 704) elgázolt egy embert Kecskemét közelében.

A Katasztrófavédelem közölte, hogy a szerelvényen mintegy százhúsz ember utazott, akikért mentesítő járat érkezik a helyszínre, a kecskeméti hivatásos tűzoltók segítik a biztonságos átszállást - teszik hozzá.

Kecskemét és Nagykőrös között pótlóbuszok szállítják az utasokat baleseti helyszínelés miatt. A Budapest-Cegléd-Szeged vonalon hosszabb eljutási időre kell számítani szombat délután.