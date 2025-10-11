Terézkörúti bordélyházat számolt fel a rendőrség (videó)

BRFK;bordélyház;prostitúció;Teréz körút;

2025-10-11 07:57:00 CEST

A nők a kuncsaftok által fizetett pénz harmadát-negyedét tarthatták meg.

Bordélyház fenntartásával elkövetett prostitúció elősegítése, valamint kitartottság bűntett miatt egy 69 éves férfival szemben folytat nyomozást a Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főosztálya - közölte a rendőrség.

A tájékoztatás szerint a nyomozók október 4-én ütöttek rajta a Budapest VI. kerület, Teréz körúton működő nyilvánosházon. Elfogták, majd kihallgatását követően őrizetbe vették az intézményt üzemeltető K. Ferencet, két prostituáltat és két vendégüket tanúként hallgatták ki.

A rendelkezésre álló adatok szerint a nők a kuncsaftok által fizetett pénz harmadát-negyedét tarthatták meg. Az egyik külföldi vendégnél egy kevés kábítószergyanús anyagot találtak, amiért külön eljárás indult.