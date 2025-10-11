film;Egyesült Államok;halál;Diane Keaton;

Az Oscar-díjas színésznő 79 éves volt.

Meghalt Diane Keaton. A világhírű amerikai színésznő 79 éves volt – írja a családra hivatkozva a People magazin.

Diane Keaton 1946. január 5-én született Los Angelesben. Első színpadi szerepe a Hair eredeti, 1968-as produkciója volt, a film világában a Keresztapa-franchise-zal futott be, amelynek az 1972-es, 1974-es és az 1990-es darabjában is eljátszotta Kay Corleone-Adamst, a főszereplő, az Al Pacino által alakított Michael Corleone második feleségét. Ő volt Woody Allen múzsája, a fáma szerint az 1977-es Annie Hall gyakorlatilag az ő addigi életének a története lett. Az Annie Hallért meg is kapta a legjobb női főszereplő Oscar-díját, aztán a következő nagy filmje az 1981-es Vörösök lett, amelyért a rendező és férfi főszereplő Warren Beatty nyerte el az arany szobrocskát. Neki ez volt a második Oscar-jelölése, aztán versenyben volt a Marvin szobájával (1996), amelyben egy leukémiás beteget alakított, 2003-ban pedig a Minden végzet nehéz című filmben nyújtott alakításával is, amelyben Jack Nicholson oldalán játszotta el egy írónő szerepét.

Járt Al Pacinóval, azzal a Woody Allennel, akivel 1971 és 1993 között nyolc filmet készített és Warren Beattyvel is, de soha nem ment férjhez. Két védjegyére, az Annie Hallban kitalált szakadt külsőre, illetve a Vörösökben viselt hihetetlen kalapjaira egyszer azzal adott magyarázatot, a szakadt külső oka az volt, hogy elfeledjen egy testet, amelyet soha nem szeretett, a kalapokkal pedig a túl vékonynak tartott haját takarta el.

„Mi a tökéletesség? A kreativitás halála” – írta a 2011-es önéletrajzi könyvében, a Then Againben.