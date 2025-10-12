Harcok törtek ki Afganisztán és Pakisztán határán, 58 pakisztáni katona vesztette életét

Afganisztán;Pakisztán;harcok;

2025-10-12 10:53:00 CEST

Az iszlámábádi kormány terroristák bújtatásával vádolja az afganisztáni tálibokat.

Összetűzések törtek ki a hét végén az afganisztáni-pakisztáni határon, a kabuli védelmi minisztérium vasárnap azt közölte, a támadás megtorlás volt azért a légicsapásért, amelyet a pakisztáni erők Kabulra mértek. Az iszlámábádi kormány válaszul lezárta két, Afganisztánnal határos átkelőjét.

Enájatullah Hvárizmi, a tárca szóvivője a sajtónak azt mondta, szombat éjfélkor befejezték a műveleteket, amelyeket azonban bármikor készek újrakezdeni, ha a pakisztáni fél ismét támadást intéz afgán területek ellen. Hozzátette, hogy a támadásokban 58 pakisztáni katona vesztette életét.

Az Afganisztánnal határos Hajbar-Pahtunkva tartomány egyik magas rangú tisztségviselője megerősítette, hogy az afgán erők tüzérségi csapást mértek Pakisztán határ menti vidékére, a BBC úgy tudja, az afganisztáni tálibok támadták Angur Ada, Badzsaur, Kurram, Dir, Csitral és Baramcsa térségét is. Hozzátette, hogy a támadást viszonozták és lelőttek három, a gyanú szerint robbanószerkezettel megrakott afgán drónt. Pakisztán vasárnap lezárta az Afganisztánnal határos Torkham és Csaman határátkelőt.

Sehbaz Sarif pakisztáni miniszterelnök provokációnak nevezte az afgán támadást, kemény választ helyezve kilátásba. Nem kötünk kompromisszumot Pakisztán védelme ügyében - szögezte le, és azt vetette a kabuli tálib kormányzat szemére, hogy terroristákat bújtat. Mohszin Nakvi pakisztáni belügyminiszter szerint z afganisztáni tálibok polgári személyekre is lőttek, ami a nemetközi jog nyilvánvaló megsértését jelenti.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter a feszültség csökkentésére intette a feleket, a szaúdi külügyminisztérium pedig felszólította Kabult és Iszlámábádot, hogy tárgyalás útján rendezzék a vitáikat.

Iszlámábád már többször a kabuli tálib kormány szemére vetette, hogy támogatja a Pakisztán területén erőszakcselekményeket elkövető Tehrík-i-Talibán Pakisztán (TTP) terrorszervezetet, az afganisztáni tálib vezetés azonban visszautasítja ezt.