Legkevesebb 41 ember meghalt a Mexikót sújtó áradások és földcsuszamlások miatt

2025-10-12 09:12:00 CEST

Országszerte 320 ezer ember maradt áram nélkül.

A heves esőzés nyomán áradások és földcsuszamlások sújtják Mexikó déli és keleti részét, és ezek következtében az elmúlt napokban 41-en meghaltak, 27-en eltűntek - közölték az ország hatóságai.

A közbiztonsági minisztérium tájékoztatása szerint öt államban 117 várost és falut sújt a zord időjárás, ezekben több tízezer ház megrongálódott. Kórházakban, iskolákban, hidakban és utakban is komoly károk keletkeztek, több tízezren pedig ideiglenesen áram nélkül maradtak.

A mentésre 6700 katonát is kivezényeltek - derül ki Claudia Sheinbaum államfő közleményéből. – Senkit nem hagyunk cserben, külön figyelmet fordítunk azokra a családokra, amelyek elvesztették valamely szeretett családtagjukat – tette hozzá az elnök az X közösségi oldalon.

A közlések szerint Veracruz államban – ahol október 6-9. között 540 milliméter eső esett – öt ember áradásban vesztette életét, sokan a háztetőkön és fákon kerestek menedéket, százakat a mentőegységek menekítettek ki. Poza Rica várost és a környékét a Cazones folyó több mint négy méter vízzel árasztotta el, sodort magával mindent és mindenkit az utcákon.

Hidalgo állam kormányzata földcsuszamlások miatt 22 halálos áldozatról számolt be, Pueblában kilencen haltak meg és sokan eltűntek, 16 ezer otthonban esett kár. Qerétaro államban egy hatéves kisfiút temetett maga alá egy földcsuszamlás. San Luis Potosí államban szintén jelentős károk keletkeztek. Szerte Mexikóban – írja az AP hírügynökség – 320 ezer ember maradt áram nélkül.

Az áradások miatt kiszabadult egy tigris egy Puebla tartományban lévő állatkertből, ám az állatot a tartományban lévő Xicotepec polgármestere szerint nem sokkal később sikerült befogni. Poza Ricában áradás után lehetett a fák lombkoronájában parkoló autókat látni.

Mexikóban idén szokatlanul esős az időjárás, a fővárosban is rekordmennyiségű csapadék hullott, gyaníthatóan a viharrá szelídülő hurrikán, a Priscilla hatásaként, amelyik a Raymond nevű viharral együtt pusztított Mexikó csendes-óceáni parjainál október elején.