Dúró Dóra: Mi nem készülünk koalícióra senkivel

Fidesz;koalíció;Dúró Dóra;Mi Hazánk Mozgalom;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-10-12 14:14:00 CEST

A Mi Hazánk alelnöke nincs jó véleménnyel Magyar Péterről, a Tiszát pedig egy olyan globalista pártnak tartja, amelyik szerinte az Európai Bizottság politikáját valósítaná meg Magyarországon.

„Mi nem készülünk koalícióra senkivel. Mi mindent megszavazunk egyébként most is, ami a nemzetnek az érdeke” – jelentette ki Dúró Dóra, a Mi Hazánk alelnöke a a kormányközeli Mandiner Hotel Lentulai vasárnapi műsorában, számol be

Dóró Dóra – szemlézi a beszélgetést a Telex – úgy látja, az ő pártját nem befolyásolja a politikai ellenfelek aktuális támogatottsága. A közvélemény-kutatások szerint előállhat olyan helyzet, hogy a kormánytöbbséghez koalíciós partnerre lesz szüksége a Fidesznek vagy a Tisza Pártnak. Szerinte „ebben a helyzetben annak van a legnagyobb esélye, hogy a Tisza listán vagy egyéniben bejutott képviselői átülnek a Fideszbe”. Dúró ezt arra alapozza, hogy nem lát erős lojalitást, kohéziós erőt és bajtársiasságot a Tiszában, ami megakadályozná, hogy megvegyék a frakció egyes képviselőit.

Arra a felvetésre, hogy Orbán Viktor egészen másképp áll hozzá a Mi Hazánk képviselőihez, mint más ellenzéki politikusokhoz, azt mondta Lentulainak: „Nem terhes nekem, ha ezt így látod. Bárki bír engem, annak örülök.” A Mi Hazánk alelnöke szerint nekik önálló programjuk van, és nem csak abból áll a politikájuk, hogy Orbán Viktort szidják. „Nem egy politikai teljesítmény, hogy ha valaki nagyon csúnyákat tud mondani a miniszterelnökre vagy a Fideszre” – vélekedett.

A Tisza Párt is szóba került a műsorban. Dúró Dóra szerint Magyar Péter a teljes balliberális ellenzéket ledarálta, de a Mi Hazánk támogatottsága még növekedni is tudott a megjelenése óta. Rossz véleménnyel van Magyar Péterről, szerinte ő az Európai Bizottság globalista politikáját valósítaná meg Magyarországon, a Tiszát egy globalista pártnak tartja. Bódis Krisztát LMBTQ-aktivistának, Ruszin Szendi-Romoluszt vállalhatatlannak nevezte.

A műsor asszociációs játékában arról beszélt, hogy Vona Gábor volt az egyik legnagyobb emberi csalódás az életében. Hadházy Ákos kifejezetten irritálja, Jakab Pétert egy igazi prolinak, Gyurcsány Ferencet gazembernek tartja, az pedig szerinte katasztrófa, amit Karácsony Gergely művel. Ellenben Orbán Viktorral és Szijjártó Péterrel kapcsolatban vegyes érzései vannak, felemásan ítéli meg az ő politikai pályájukat.