Magyar Péter: Kedves Fidesz-szavazók, várunk benneteket is a Nemzeti Meneten

2025-10-12

Szerinte azért is érdemes eljönniük a fideszeseknek a Békemenet után a Nemzeti Menetre is, hogy „ne csak a propagandán keresztül, hanem első kézből is hallhassák”, a leendő Tisza-kormány miként fog minden magyart, így őket is képviselni.

„A Békemenet résztvevőit is szeretettel várjuk a Nemzeti Meneten október 23-án 14.00 órakor Budapesten, a Deák Ferenc téren!” – kezdi vasárnapi Facebook-bejegyzését Magyar Péter.

Amint arról a beszámoltunk, Csizmadia László, a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) elnöke csütörtökön arról tájékoztatott, hogy az idei Békemenetre október 23-án 9 órától az Elvis Presley téren gyülekeznek, ahonnan a Margit híd-Nyugati tér-Alkotmány utca útvonalon a Kossuth térre vonulnak az 1956-os forradalom emlékére rendezett állami ünnepségre. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a legutóbbi Kormányinfón elmondta, hogy itt mond majd beszédet Orbán Viktor is.

„A Fidesz és az adófizetői milliárdokból kitartott álcivil szervezetei megtették azt a szívességet, hogy pont olyan időpontra és helyszínre tették a buszoztatós eseményüket, hogy az azon résztvevők pont átérnek a legnagyobb október 23-i rendezvényre, a Nemzeti Menetre is”

– írta a Tisza Párt elnöke.

Magyar Péter ezután a kormánypárti szimpatizánsoknak üzent. „Kedves Fidesz-szavazók! Szeretettel várunk Benneteket is a Nemzeti Meneten! Hiszem és tudom, hogy ezen a csodaszép nemzeti ünnepünkön képesek vagyunk közösen emlékezni az ‘56-os hőseinkre. Biztos vagyok benne, hogy egyetértünk abban, hogy több olyan dolog van, ami összeköt bennünket, mint ami elválaszt” – írta vasárnapi posztjában.

„Ha eljöttök, akkor a Nemzeti Menet végére ti is látni fogjátok, hogy a TISZA békét szeretne itthon és a szomszédos országokban is. Ahogy abban is biztosak lehettek majd, hogy a TISZA a propaganda hazugságaival szemben nem fogad el sem migrációs paktumot, sem betelepítési kvótát és megtartjuk a déli határkerítést” – húzta alá. Majd azt ígérte, hogy a magyar családok kibővített támogatásával és egy emberséges ország létrehozásával fogják kezdeni a kormányzást.

„Ha megtiszteltek bennünket a részvételetekkel, akkor hallani fogjátok, hogy a TISZA keményen kiáll majd Brüsszelben és Moszkvában is a magyar emberek érdekeiért, viszont szemben Orbán Viktorral, elfogadjuk a korrupcióellenes intézkedéseket és hazahozzuk a nektek is járó sok ezer milliárd forint uniós támogatást, amivel végre beindítjuk a magyar gazdaságot”

– közölte Magyar Péter.

A pártelnök leszögezte azt is, hogy „a kormányzati hazugsággal szemben a TISZA az adócsökkentés és a nyugdíjemelés kormánya lesz”, illetve hogy „a gyermekek védelme nem pártpolitikai kérdés”, ebben biztosan egyetértenek. Posztját azzal zárta, hogy a „nemzeti megbékélés” jegyében arra kérte a Fidesz-szavazókat, hogy az „adófizetői pénzből finanszírozott buszokra” hívják meg azon honfitársaikat is, akik a Nemzeti Menetre szeretnének jönni.