Éjjeli ősmagyar rockműszak hiányzókkal

2025-10-13 14:17:00 CEST

A P.Mobil és a belőle évtizedek alatt kivált zenekarok közül az Ős-P.Box és a Dinamit tervezte megidézni szombaton a nyolcvanas évek hangulatát öregeknek és fiataloknak, ahogy elnevezték, a Dinoszauruszok éjszakáján.

Nosztalgiabuli volt a Barba Negra színpadán szombat éjjel, de mégsem. A változó felállásokban, de 57 éve működő P. Mobilból kiváltak közül az Ős-P.Box a koncertről kiáltóan – talán máig meg nem bocsátott ügynökmúltja – hiányzó Vikidál Gyulával készített Kő kövön című album ismert – Soha nem elég, Ingajárat, Vágtass velem – dalait adta elő, Radovics László erőteljes, Vikidáléhoz hasonlóan erőteljes hangú énekessel, az alapító tagok közül Sáfár József basszusgitárossal, majd az első albumhoz visszatérve Varga Miklóssal kiegészülve. Üde színfolt volt az István király hangjaként országosan ismertté vált énekes lendületes belépése, majd a két énekes közösen előadott, az elhunyt zenésztársakra emlékező Zöld, a bíbor és fekete elődadása.

A másodikként színpadra lépett Dinamit kiváló, jól ismert zenészekkel valóban profi előadást tartott a nyolcvanas ével elején éppen a rendszerellenesnek, nacionalistának kikiáltott P. Mobil ellenében létrehozott állami zenekarnak tartott együttes. Dalait mégis sikerre vitte Vikidál Gyula, akinek hiányát annak ellenére hiába próbálta pótolni az ugyancsak dinamikus rockénekes, Scholtz Attila, hogy a közönségnek tetszett, és szinte szóról szóra énekelték vele a jól ismert számokat.

A fő attrakció természetesen az ős, a rockdinoszauruszok T. Rexe, a P. Mobil volt. A betegségekkel küszködő örökmozgó zenekarvezető ma már ugyan nem ugrál, egy helyben állva konferál, elsőként az Örökmozgót, amelyet sorra követtek a jól ismert, kívülről fújt számok, a Rocktóber, a Menj tovább, a Főnix éjszakája, Miskolc, Lámpagyár.

Az Asszonyt akaroknál még az is belefért, hogy miközben a volt MIÉP-es politikus Schuster buzizott egy kicsit, a közönség soraiban két mobilos rockerfiú egymást ölelte és csókolta ütemre. A bejelentett focigyőzelem (magyar-örmény: kettő null) örömére felcsendült a Nélküled mobilos feldolgozása, majd az est csúcspontja Baranyi László énekes és halála óta ugyancsak nagyon hiányzó aranytorkú előd, Tunyogi Péter lánya, Bernadett duettje volt. Örömzene volt a Balázs Fecó emlékére felcsendült a Kőfalak leomlanak, a Csillag leszel valamennyi elhunyt zenész emlékére, majd a fergeteges Utolsó rock and roll, az elengedhetetlen Kétforintos dal, az Utolsó cigaretta, és végül a Ha újra kezdeném.