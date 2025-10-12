Súlyosbodó orosz légicsapások

Oroszország;földgáz;légvédelem;import;energetika;Patriot rakéták;Donald Trump;ballisztikus rakéták;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2025-10-12 19:01:00 CEST

Ukrajna légvédelmi rendszereinek megerősítéséről tárgyalt Donald Trumppal az ukrán elnök. Egyben arra biztatta őt, hogy Gázához hasonlóan Ukrajnában is állítsa le a háborút.

„Telefonon beszéltem Donald Trump amerikai elnökkel – a beszélgetés nagyon pozitív és eredményes volt” – mondta Zelenszkij szombaton, egy nappal azután, hogy Oroszország újra súlyos csapást mért az ukrán energiaellátó rendszerre. „Megbeszéltük a légvédelem megerősítésének lehetőségeit, és a konkrét megállapodásokat, amelyeken ennek biztosítása érdekében dolgozunk.” Moszkva több mint 465 drón és 32 cirkáló és ballisztikus rakéta bevetésével végrehajtott pénteki légitámadása következtében az ország egyes területein és Kijev nagy részében átmenetileg megszakadt az áramszolgáltatás.

Zelenszkij gratulált Trumpnak a gázai békeegyezményhez, és arra buzdította, hogy a közel-keleti áttörés után hasonló megállapodást kössön Ukrajnában is. „Ha egy régióban le lehet állítani a háborút, akkor biztosan más háborúk is leállíthatók – beleértve az orosz háborút is” – mondta.

Beszélgetésük újabb epizódnak tűnik a Trump-kormány és Kijev együttműködésének szorosabbra fűzésében, mivel Trump egyre türelmetlenebb Putyin orosz elnökkel szemben, amiért Moszkva a nyáron megakasztotta a háború befejezésére irányuló erőfeszítéseit. Az Axios hírportál szerint Trump és Zelenszkij megvitatták Ukrajnának azt a kérését is, hogy az Egyesült Államok engedélyezze a 2500 kilométer hatótávolságú Tomahawk cirkálórakéták szállítását, hogy Kijev megerősíthesse képességét az Oroszországon belüli mélységi légicsapások végrehajtására. Trump a múlt héten azt sugallta, hogy „valamiféle döntést már hozott” a Tomahawk rakéták ügyében.

Kijev ismét nehéz télre készül, miután Moszkva fokozza légitámadásait, miközben Ukrajna a következő hónapok elegendő energiaellátásának biztosításáért küzd. Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok szombaton azt mondta, hogy az ország légvédelme 74 százalékos hatékonysággal működik, ám Oroszország az elmúlt hónapban 1,3-szorosára növelte légitámadásait, emiatt Kijevnek „további erőfeszítéseket kell tennie a hátországi energiaellátó létesítményeinek, kritikus infrastruktúrájának és logisztikájának védelme érdekében”. Az októberi orosz légitámadások Ukrajna földgáztermelési kapacitásának több mint 50 százalékát megsemmisítették, ami miatt Kijev 30 százalékkal kell növelje gázimportját ezen a télen.

Az ukrán és nyugati tisztviselők szerint a hónapok óta tartó, pusztító orosz légitámadások arra utalnak, hogy Moszkva sikeresen módosította ballisztikus rakétáit, hogy azok kijátszhassák Ukrajna amerikai Patriot légvédelmi rendszereit – ezt mutatják azok az ukrán dróngyártókat ért bombázások is, amelyekre nyáron került sor. Az orosz Iszkander és Kinzsal rakéták most a kezdeti tipikus pályájuk után olyan manővereket hajtanak végre, amelyek „megzavarják és elkerülik” a Patriot elfogórakétákat.

Az ukrán légvédelem ballisztikus rakéták elfogásában mutatott hatékonysága augusztusban elérte a 37 százalékot, de szeptemberben 6 százalékra zuhant, annak ellenére, hogy kevesebb indítás történt – derül ki az ukrán légierőnek a londoni Centre for Information Resilience által összeállított és a Financial Times által elemzett nyilvános adataiból. A brit napilap ugyanakkor kijevi és washingtoni tisztviselőkre hivatkozva arról számolt be vasárnap, hogy az amerikai hírszerzés hónapok óta segíti Ukrajnát az orosz területen található energiaipari létesítmények sikeres támadásában.