2025-10-13 07:41:00 CEST

Nukleáris védelmi hadgyakorlatot rendez a NATO

Mark Rutte NATO főtitkárár szerint a hadgyakorlat „rutinszerű” ugyan, egyúttal fontos jelzés is arra, hogy a katonai szövetség „készen áll nukleáris fegyverekkel történő védekezésre szükség esetén”.