Magyarföldön csalás miatt megismételték a választást, de ugyanaz az eredmény született

A polgármesteri címért szeptember 7-én is harcba szálló Farkas Gábor négy nappal a voksolás előtt jelentkezett be a faluba, ám miután veszített, már vissza is jelentkezett Lentibe

Tömeges betelepülés miatt kellett megismételni vasárnap a szeptember 7-i időközi választást a Zala vármegyei Magyarföldön: noha a területi választási iroda törvénysértés miatt a rendőrséghez fordult, a kifogásolt körülmények nem változtak, a most október 12-i voksolás a múlt havival megegyezően zárult, a ismét a független Farkas Gábor győzött.

Magyarföldön eredendően azért kellett időközi választást kiírni, mert a két fős képviselő-testület a feloszlás mellett döntött, így megszűnt az addigi polgármester, a pozíciót tavaly függetlenként elnyert Horváth Zsanett tisztsége is. A szeptember 7-i időközin négy polgármesterjelölt indult, közülük a független Farkas Gáborra 26-an szavaztak, két közvetlen riválisa egyaránt 10-10 voksot kapott.

A helyi választási bizottság végeredményt megállapító határozata ellen az egyik vesztes polgármesterjelölt, Gyöngy Ramóna nyújtott be fellebbezést, ugyanis a voksolást előtt rövid idő alatt a település lélekszámához képest jelentősen megnőtt az újonnan bejelentkezettek száma. A BM hivatalos, 2025-ös adatai szerint Magyarföldön 54-en élnek, ehhez képest a az időközi voksoláson 66-an szerepeltek a névjegyzékben.

A megismételt választást elrendelő területi választási bizottság megállapította, június vége és szeptember eleje között 48-ról 66-ra emelkedett a településre állandó lakcímmel bejelentett szavazók száma. Megjegyezték, még a nyertes Farkas Gábor is csak három nappal a választás előtt jelentkezett be magyarföldi lakcímre, egy olyan ingatlanba, ahol egy hónap alatt 3-ról 11-re nőtt a bejelentettek száma. Egy másik jelölt, Tóth Zoltán lakcímére pedig az addigi egy helyett kilencen jelentkeztek be.

Magyarföldön – ahol amúgy 2006 és 2011 között Rátóti Zoltán színész volt a polgármester – már a tavalyi önkormányzati választáson is hasonló, tömeges betelepülést tapasztaltak, a polgármesteri címért akkor is harcba szálló Farkas Gábor négy nappal a voksolás előtt jelentkezett be a faluba, ám miután veszített, már vissza is jelentkezett Lentibe.

Mindezek alapján a területi választási bizottság megállapította, a magyarföldi időközi választás eredménye sérti a választás tisztaságát, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményét előíró választási alapelveket, „mert olyan polgárok szavazatait is tartalmazhatja, akik tömegesen, közvetlenül a választás előtt kifejezetten azért létesítettek lakcímet a településen, hogy szavazataikat a választási eredmény befolyásolása érdekében leadhassák”.

A törvény szerint a most vasárnapi, megismételt időközin ugyanazok szavazhattak, akik szeptember 7. előtt szerepeltek a névjegyzékben, vagyis bár a választási bizottság megállapította a jogsértést, a jogszabály lehetővé tette, hogy megismétlődjön a szeptemberi eset. A választói névjegyzékben tehát továbbra is 66-an szerepeltek, közülük ezúttal 40-en járultak az urnához, s Farkas Gábor ismét elnyerte a helyiek bizalmát: 26-an voksoltak rá, Gyöngy Ramóna 12, Szabó Erzsébet 2 szavazatot kapott. A választás visszásságára jellemző, hogy miután a szeptemberi eredmény után csak a polgármesteri szavazás eredményét támadták meg, a hasonló szabálytalanságok közepette lezajlott képviselő-testületi voksolás akkori végeredményét helyben hagyta a választási bizottság, így azt nem kellett megismételni…