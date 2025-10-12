A csalás után Magyarföld újra nekifut a polgármester-választásnak, de még két városnak is lesz első embere

Kiskunfélegyháza;Jászfényszaru;időközi polgármester-választás;Magyarföld;

2025-10-12 09:51:00 CEST

Jászfényszarun az 1990 óta hivatalban lévő polgármester mondott le nemrég.

Három településen rendeznek ma időközi önkormányzati választást: Kiskunfélegyházán és Jászfényszarun polgármestert választanak, Tiszaburán pedig megismétlik a szeptember 7-ei polgármester-választást.

A Bács-Kiskun vármegyei Kiskunfélegyházán azért tartanak időközi választást, mert az egy évvel korábban megválasztott polgármester, Csányi József (Nemzeti Fórum) július 9-én lemondott tisztségéről. Az időközi választáson Csányi József függetlenként indul, a voksoláson szintén függetlenként indul Kása Norbert és Szabó Bálint Gábor, a negyedik indulót, Kollár Lászlót pedig a Válasszon Jövőt! Kiskun Lokálpatrióta Egyesület és a Jobbik Magyarországért Mozgalom közös jelöltjeként vették nyilvántartásba. A választói névjegyzékben több mint 23 ezren szerepelnek.

A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Jászfényszarun polgármestert választanak a helyiek, miután a települést 1990 óta vezető Győriné Czeglédi Márta (független) idén nyáron lemondott tisztségéről. A polgármesteri tisztségért két független jelölt indul: Sándor Mátyás és Zsámboki Sándor, a jelenlegi alpolgármester. A választáson több mint 4600-an szavazhatnak.

A zalai Magyarföldön pedig megismételt polgármester-választást tartanak, miután a szeptember 7-ei voksolást a Zala Vármegyei Területi Választási Bizottság tömeges betelepülések miatt törvénysértőnek ítélte. A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság ugyanakkor nem indított eljárást, az ezzel kapcsolatos feljelentést bűncselekmény hiányában elutasította.

A szeptemberben indult négy független polgármester-jelölt közül Tóth Zoltán visszalépett, így a korábban legtöbb voksot szerző Farkas Gábor mellett Gyöngy Ramóna és Szabó Erzsébet méreti meg magát a tisztségért. A jogszabályok alapján ezen a szavazáson csak azok vehetnek részt, akik szeptember 7-én is szerepeltek az akkor 66 nevet tartalmazó választói névjegyzékben.

Szavazni reggel hattól este hétig lehet.