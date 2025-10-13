Az innováció, a technológiai fejlődés és a „kreatív rombolás” által fenntartható növekedés elméleteiért adták oda idén Nobel-díjat

innováció;fenntartható fejlődés;közgazdasági Nobel-díj;technológiai vívmány;

A díjazottak fő célja, hogy hozzájáruljanak egy olyan fejlődéshez, amely jobb életszínvonalat, egészséget és életminőséget eredményez az emberek számára világszerte.

Joel Mokyr amerikai-izraeli gazdaságtörténésznek, Philippe Aghion francia közgaszdásznak és Peter Howitt kanadai közgazdásznak ítélte oda 2025-ben a Svéd Királyi Tudományos Akadémia a közgazdaságtudományi Nobel-díjat – derült ki a Sveriges Riksbank Alfred Nobel emlékére alapított elismerés hivatalos Facebook-oldalán közzétett ismertetőből.

Az „innovációvezérelt gazdasági növekedés magyarázatáért” járó elismerés egyik felét Mokyrnak ítélik oda „a technológiai fejlődésen keresztüli fenntartható növekedés előfeltételeinek azonosításáért”, a másik felét pedig közösen Aghionnak és Howittnak „a kreatív romboláson keresztüli fenntartható növekedés elméletéért”. A díjazottak bemutatták, hogyan segíthet az új technológia a fenntartható növekedésben.

Az elmúlt két évszázadban a történelem során először tapasztalható tartós gazdasági növekedés a világon. Ez rengeteg embert emelt ki a szegénységből, és lerakta a jólétünk alapjait. A díjazottak azt magyarázták el, hogyan adja az innováció a lendületet a további fejlődéshez: „A technológia gyorsan fejlődik és mindannyiunkra hatással van, az új termékek és termelési módszerek egy soha véget nem érő ciklusban váltják fel a régieket. Ez a fenntartható gazdasági növekedés alapja, amely jobb életszínvonalat, egészséget és életminőséget eredményez az emberek számára világszerte.”

Philippe Aghion és Peter Howitt egy 1992-es cikkben matematikai modellt alkotott az úgynevezett kreatív rombolásra: amikor egy új és jobb termék jelenik meg a piacon, a régebbi termékeket forgalmazó vállalatok veszítenek. Az innováció valami újat képvisel, és így kreatív. Ugyanakkor romboló is, mivel az a vállalat, amelynek a technológiája elavulttá válik, versenytársai elé kerül – derült ki, hogy mit is jelent a fogalom.