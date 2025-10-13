Izrael;Benjamin Netanjahu;háború;Hamász;Gázai övezet;szabadulás;Donald Trump;túszok;

2025-10-13 10:54:00 CEST

A Hamász átadta az összes életben lévő izraeli túszát, Donald Trump szerint vége a gázai háborúnak

Ez azt jelenti, hogy a Hamász fogságában 2014 óta először nem maradt élő izraeli túsz.