A Hamász átadta az összes életben lévő izraeli túszát, Donald Trump szerint vége a gázai háborúnak

Az első hét után a még életben lévő 13 másik izraeli túszát is átadta hétfő délelőtt a Hamász. Elkana Bohbot, Avinatan Or, Joszef-Haim Ohana, Evjatar David, Rom Braslavski, Szegev Kalfon, Nimrod Cohen, Maxim Herkin, Eitan Horn, Matan Zangauker, Bar Kupershtein, David Cunio, és Ariel Cunio Hán Juniszban nyerte vissza a szabadságát, a Vöröskereszt munkatársainak adták át őket, amelyik most Izraelbe viszi őket. A korábban szabaduló hét túsz egyike az utolsó fogságban lévő magyar állampolgár, Omri Miran volt.
A 13 ember átadása – írja a The Times of Israel – azt jelenti, hogy a Hamász fogságában 2014 óta először nem maradt élő izraeli túsz.
Hétfő reggel a túszok szabadulása miatt Izraelbe érkezett Donald Trump amerikai elnök is. Ez egy nagy nap – jelentette ki az amerikai elnök, amikor Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel az oldalán belépett a kneszet épületébe. Az újságírói kérdésre, hogy a gázai háború véget ért-e, Donald Trump igennel felelt. Mielőtt felszólalna a kneszet előtt, az amerikai elnök zárt körben leül tárgyalni Benjamin Netanjahu, a közel-keleti tanácsadójával, Steve Witkoff, illetve a veje, Jared Kushner társaságában.