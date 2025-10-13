Két gyorsvonat rohant egymásba Szlovákiában, több mint százan megsebesültek

baleset;Szlovákia;vonat;sebesültek;

2025-10-13 13:00:00 CEST

Két ember kritikus állapotban van.

Körülbelül száz ember könnyebben megsérült, két személy kritikus állapotban van, hárman pedig a roncsok között rekedtek, amikor hétfőn két gyorsvonat ütközött Szlovákiában, a főként magyarok lakta falu, Szádalmás mellett – derül ki a Parameter cikkéből.

Ján Baček, a Szlovák Vasúttársaság (ZSSK) szóvivője szerint a baleset 10 óra után történt egy olyan szakaszon, ahol a sínek keresztezik egymást és átváltanak egy vágányra. Bár az ügyben még csak most indult vizsgálat, Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter szerint minden bizonnyal emberi mulasztás vezetett balesethez, az egyik mozdonyvezető nem adott elsőbbséget a másiknak.

Ezen a videófelvételen az egyik elhaladó vonatot és nem sokkal később az ütközés robaját lehet hallani.

Közzétett egy felvételt az ütközés utáni pillanatokról és a mentésről a Kassai kerület rendőrkapitánysága is:

Jozef Ráž (Smer) közlekedésügyi miniszter és Kamil Šaško egészségügyi miniszter is a helyszínre tart.