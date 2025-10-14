Eddig a háromgyermekes anyák ötöde igényelte az szja-mentességet

anyák;adómentesség;NAV;szja-mentesség;

2025-10-14 13:27:00 CEST

Két hét alatt több mint 50 ezren kérték a NAV-nál.

A program október 1-jei indulása óta már több mint 50 ezer háromgyermekes édesanya igényelte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) online felületén az szja-mentességet – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna kedd reggeli műsorában.

Koncz Zsófia hangsúlyozta: a kedvezmény nem jár automatikusan, az igényt a NAV honlapja mellett a munkáltatónál is lehet jelezni, legkésőbb pedig az adóbevalláskor, visszamenőleg kaphatja meg az összeget az érintett mintegy 250 ezer édesanya.

Példákat említve rámutatott: a mentesség egy átlagkeresetű édesanya esetében havonta pluszban 109 ezer forintot jelent, évente ez 1,3 millió forint, havi bruttó 400 ezer forintos keresettel számítva havonta pluszban 60 ezer, éves szinten pedig 720 ezer forint marad a családnál.