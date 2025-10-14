Bajnai Gordon nem bánta meg, hogy elvállalta a miniszterelnöki posztot, abból a helyzetből a lehető legtöbbet hozták ki Magyarország számára

Európai Unió;miniszterelnök;Bajnai Gordon;

2025-10-14 15:27:00 CEST

Azt mondja, élete legfelemelőbb korszaka volt, hogy a hazáját szolgálhatta, de soha nem gondolt magára politikusként. Jelenleg egy londoni globális tanácsadó cég vezetőjeként dolgozik, a világ legnagyobb magántőkealapjait vezető csúcsbefektetőknek ad tanácsokat.

Egy percig sem bánta meg, hogy 2009-ben elvállalta a miniszterelnöki posztot, élete legfelemelőbb korszaka volt, hogy a hazáját szolgálhatta – többek közt erről beszélt a Forbes Money Summit című eseményén Bajnai Gordon.

Magyarország egykori miniszterelnöke jelenleg egy londoni globális tanácsadó cég vezetőjeként dolgozik, a világ legnagyobb magántőke-alapjait vezető csúcsbefektetőknek ad tanácsokat. Munkája másik nagy része intézményi befektetőknek adott üzleti tanácsadás, akik ezekbe a globális alapokba befektetnek vagy kifektetnek.

Az üzleti lap beszámolója szerint Bajnai Gordon az eseményen elmondta, hogy soha nem gondolt magára politikusként, ami szerinte előny volt a válságkezelésben és hátrány az együttműködések kialakításában. Úgy látja, hogy eredményesen tették, abból a helyzetből a lehető legtöbbet hozták ki Magyarország számára.

Arról is beszélt, hogy az Európai Unió alkalmasabb arra, hogy a tagállamok túléljék a világban tapasztalható hatalmas volatilitást, mint az azt alkotó országok külön-külön, ezért érdemes rajta lenni ezen a hajón és beleszólni a kormányzásába.

Azt gondolom, hogy érdemes ebben benne lenni és megpróbálni. Ez egy Noé bárkája, ami az özönvízben esélyt kínál arra, hogy túléljük. Erről leugrani nem nagyon érdemes, érdemes beleszólni a kormányzásába, ha lehet, mert lehet, olyan irányba tudjuk kormányozni, ami nekünk is jó

– fogalmazott.

Arra is kitért, hogy Európa divatba jött a befektetési piacon. Most készítettek egy elemzést, amelyben 715 intézményi befektetőt kérdeztek meg arról, változtatták-e a földrajzi allokációjukat a Trump-vámok bejelentése után. Az európai befektetők 60 százaléka mondta azt, hogy változtatott és pénzüket Amerikától elfelé terelik, de az ázsiai befektetők 50 százaléka is hasonló lépésekről számolt be.

Egykori kedvenc kollégája, Donald Tusk lengyel miniszterelnök mondását idézve emlékeztetett: furcsa helyzet, amikor 500 millió európai könyörög 300 millió amerikainak, hogy védjék meg őket 140 millió orosztól. Szerinte ha Európa képes egyesíteni potenciálját, akkor valójában nagyobb, mint akiktől kérni akar valamit. Kínánál nem nagyobb, de gazdasági fejlettségben még mindig jóval előrébb tart – fejtette ki.

A potenciál benne van, ezért rajtunk, európaiakon múlik, hogy ezt meg tudjuk-e ragadni. Ennek nagyon sok akadálya van, elég elkeserítő nézni a kormányzatok helyzetét Európában, a legnépszerűbbek a szélsőséges, radikális pártok a vezető országokban is

– mondta Bajnai.

Tavaly 73 választás volt a világban, ezek 85 százalékában veszített vagy kisebbségbe szorult a kormányzó párt. Ennek sok helyi oka van, de hogy ilyen nagy arányban veszítettek a hatalmon lévők, annak döntő oka szerinte a hirtelen megugró infláció. Aki nem tudott választ találni a megélhetési válságra, az népszerűtlenebb lett – tette hozzá. Majd megjegyezte, arra számít, hogy a következő tíz évben magasabb lesz az infláció, mint a megelőző tíz évben.