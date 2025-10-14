Nabucco;Hősök tere;Rost Andrea;október 23;énekesek;Magyar Péter;

2025-10-14 15:24:00 CEST

Önkéntes énekeseket keres Magyar Péter október 23-ra a Rabszolgák Kórusába

A Tisza Párt ünnepi rendezvényén Rost Andreával kell majd énekelniük egy részletet Giuseppe Verdi Nabucco című operájából. Egy videóban a pártelnök és az operaénekesnő azt is bemutatja, hogyan.