Önkéntes énekeseket keres Magyar Péter október 23-ra a Rabszolgák Kórusába

„Várjuk a kommentben lévő linken önkéntes énekesek jelentkezését, akik október 23-án elénekelnék Rost Andrea művésznővel Verdi Nabuccojából a szabadság dalát, a Rabszolgák Kórusát” – posztolta alig több mint egy héttel a Tisza Párt nemzeti menete és ünnepi megemlékezése előtt Magyar Péter.
– A fiatalabb korosztály számára talán nem ismert, hogy 1956 előtt az elnyomás legkeményebb éveiben a cenzúrát és az elhallgatást sokszor a művészeten keresztül tudták áttörni. Akkoriban a Magyar Rádióban minden nap, főként a hajnali zenés műsorokba beszerkesztették a Rabszolgák Kórusát – magyarázta a pártelnök.
Az ellenzéki politikus megjegyezte, hogy az akkori műveletlen hatalom természetesen semmit nem értett a csodálatos dal üzenetéből, de a maiaknak is üzent. Szerinte ugyanis itt az idő, hogy 1989 után 36 évvel újra ezrek hangján szólaljon meg a Hősök terén a szabadság iránti vágy dallama. A poszthoz mellékelt videóban Magyar Péter és Rost Andrea röviden be is mutatja, hogyan képzelik el a közös éneklést.Magyar Péter: Kedves Fidesz-szavazók, várunk benneteket is a Nemzeti MenetenMagyar Péter: Október 23-án Budapesten nemzeti menet indul a Deák térről a Hősök terére