Meghalt Ékes József, Ajka volt polgármestere

2025-10-14 16:16:00 CEST

Az egykori MDF-es, majd fideszes politikus 74 éves volt.

– Mély fájdalommal és szívünkben nagy szomorúsággal búcsúzunk Ékes Józseftől, Ajka egykori polgármesterétől, országgyűlési képviselőtől – tette közé az életének 75. évében meghalt politikus gyászhírét Fülöp Zoltán ajkai fideszes önkormányzati képviselő a Facebook-oldalán.

Ékes József, 1998 és 2002 között vezette a Veszprém megyei várost a parlament.hu adatai szerint ugyancsak 1998-tól kezdve négy cikluson át parlamenti képviselő is volt, előbb az MDF-frakció tagjaként. majd függetlenként, 2006 és 2014 között pedig fideszesként.

A Fidesz ajkai szervezete nevében megemlékező Fülöp Zoltán kiemelte, hogy Ékes József közéleti munkájának elismeréseként korábban a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetésben részesült.