Semjén Zsolttal alapított Vadász Digitális Polgári Kört Kovács Zoltán

2025-10-14 15:45:00 CEST

Reviczky Gábor Kossuth-díjas színművész és Varga Tamás kétszeres olimpiai- és világbajnok vízilabdázó is tagja lett.

„Örömmel jelentem be, hogy a mai napon elindult a Vadász Digitális Polgári Kör!” – tudatta a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár még a hétvégén a Facebook-oldalán.

Kovács Zoltán posztjában hozzátette: „Olyan emberek csatlakozását várjuk, akik nagy szavak és a zöld ideológiák helyett a tudomány, a józan ész és a hagyományaink megőrzése mentén gondolkodnak a felelős természetvédelemről!”

Az alapítókhoz csatlakozott a NER egyik fővadásza, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, de mások mellett Reviczky Gábor Kossuth-díjas színművész és Varga Tamás kétszeres olimpiai- és világbajnok vízilabdázó is tagja lett.

„A Vadász Digitális Polgári Kör a magyar vadászati hagyományok és a felelős vadgazdálkodás elkötelezett közössége. Tagjai hisznek abban, hogy a vadászat érték, felelősség és szolgálat: a természet egyensúlyának védelme és a jövő nemzedékek örökségének megőrzése” – olvasható a DPK ismertetőjében.